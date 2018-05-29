Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита»

28 февраля ему исполнилось 42 года. На своей странице в Instagram его жена Анна Семак трогательно поздравила легендарного футболиста: в тексте она описала всю историю его жизни, от детства в деревне до триумфа. Анна и Сергей воспитывают семерых общих детей.

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