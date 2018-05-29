Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита»
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак возглавит петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-экспресс». 42-летний специалист подпишет контракт с сине-бело-голубыми во вторник вечером на базе «Зенита» в Удельном парке.
Напомним, что Семак выступал за «Зенит» (2010-2013), входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а так же два матча был временно исполняющим обязанности главного тренера.
28 февраля ему исполнилось 42 года. На своей странице в Instagram его жена Анна Семак трогательно поздравила легендарного футболиста: в тексте она описала всю историю его жизни, от детства в деревне до триумфа. Анна и Сергей воспитывают семерых общих детей.
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