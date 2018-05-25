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Уилл Смит, Эра Истрефи и Ники Джем выпустили официальный гимн ЧМ-2018

 

На Youtube опубликовали песню Live It Up, которая записана при участии американского актера Уилла Смита, певца Ники Джем и косовской певицы Эры Истрефи. Композиция станет официальным гимном чемпионата мира по футболу в России. Спродюсировал запись диджей Diplo.

Гимны обычно исполняют в финале мундиаля. В 2014 году гимном чемпионата мира в Бразилии стала песня We Are One, исполненная Дженнифер Лопес и Питбулем. В 2010 году — запись Шакиры Waka Waka. 

Ранее стал известен девиз российской сборной на предстоящем мундиале. 


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