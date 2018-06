Уилл Смит, Эра Истрефи и Ники Джем выпустили официальный гимн ЧМ-2018

На Youtube опубликовали песню Live It Up, которая записана при участии американского актера Уилла Смита, певца Ники Джем и косовской певицы Эры Истрефи. Композиция станет официальным гимном чемпионата мира по футболу в России. Спродюсировал запись диджей Diplo.

Гимны обычно исполняют в финале мундиаля. В 2014 году гимном чемпионата мира в Бразилии стала песня We Are One, исполненная Дженнифер Лопес и Питбулем. В 2010 году — запись Шакиры Waka Waka.

Ранее стал известен девиз российской сборной на предстоящем мундиале.