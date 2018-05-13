«Зенит» с худшим результатом за 10 лет занял пятое место в чемпионате России
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фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» занял итоговое пятое место в чемпионате России. В общей сложности петербургская команда набрала 53 очка.
На четвертом месте расположился «Краснодар» (54 очка). Бронзовые медали достались «Спартаку» (56), серебряные – ЦСКА (58), золотые – «Локомотиву» (60).
Таким образом, «Зенит» начнет выступление в Лиге Европы с третьего раунда квалификации.
Напомним, что пятое место – худший результат «Зенита» за 10 лет. Последний раз пятое место сине-бело-голубые занимали в 2008 году.
Ранее стало известно, что «Зенит» и его главный тренер Манчини досрочно расторгли контракт.
По материалам «Фонтанка.ру»
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