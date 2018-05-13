«Зенит» с худшим результатом за 10 лет занял пятое место в чемпионате России

Футбольный клуб «Зенит» занял итоговое пятое место в чемпионате России. В общей сложности петербургская команда набрала 53 очка.

На четвертом месте расположился «Краснодар» (54 очка). Бронзовые медали достались «Спартаку» (56), серебряные – ЦСКА (58), золотые – «Локомотиву» (60).

Таким образом, «Зенит» начнет выступление в Лиге Европы с третьего раунда квалификации.

Напомним, что пятое место – худший результат «Зенита» за 10 лет. Последний раз пятое место сине-бело-голубые занимали в 2008 году.

Ранее стало известно, что «Зенит» и его главный тренер Манчини досрочно расторгли контракт.

По материалам «Фонтанка.ру»