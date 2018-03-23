Петербург претендует на право проведения Олимпиады в 2032 или 2036 годах

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объяснил цель строительства торгового комплекса в парке Интернационалистов на проспекте Славы. Информация о планах города стать кандидатом на проведение Олимпиады содержится в ответе на запрос петербургских депутатов, которые просят не застраивать парк во Фрунзенском районе.

«Учитывая планы Санкт-Петербурга по возможному выдвижению как города-кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 или 2036 года, считаю необходимым сохранение данного территориального ресурса для размещения объектов, способных принимать соревнования подобного уровня», — цитирует Полтавченко ИА REGNUM.

Летом Петербург примет матчи Чемпионата мира по футболу – 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля.