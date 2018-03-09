В Пхенчхане открылась Зимняя Паралимпиада-2018
В южнокорейском Пхенчхане открылись XII зимние Паралимпийские игры. Об открытии Игр объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Церемония состоялась на стадионе, построенном специально для Олимпиады и Паралимпиады. Соревнования продлятся 10 дней, с 9 по 18 марта. В ходе Игр будет разыграно 80 комплектов медалей в шести видах спорта — в биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде, следж-хоккее и керлинге на колясках.
Впервые на Паралимпиаде сноуборд будет считаться отдельным видом спорта. На Играх в Сочи в 2014 году в горнолыжную программу входили соревнования в сноуборд-кроссе, тогда как в Пхенчхане в этом виде будут разыграны уже 10 комплектов наград — в слаломе и борд-кроссе.
Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих. Они так же как олимпийцы будут выступать в Пхенчхане в нейтральном статусе под флагом олимпийского движения. Из них 10 человек будут участвовать в горнолыжном спорте, 12 — в лыжных гонках и биатлоне, три — в сноуборде. Команда по керлингу на колясках будет состоять из пяти спортсменов, и шесть спортсменов-ведущих будут помогать атлетам с нарушением зрения. Также в делегации будет 39 сопровождающих и официальных лиц.
По материалам «ДП»
Фото: @tkakiuchi, @olympijskytym, @xl8er, @jikchaa, @petter_larsson
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.