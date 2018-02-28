Жена Сергея Семака поздравила его с днем рождения, и это очень трогательно

«Эй, Семак, давай забей!» Давным-давно, лет сорок назад, в одной украинской деревушке, в маленьком домике на краю леса жил мальчик Сережа. Семья у него была очень большая – мама, папа, бабушка и четверо братьев. Жили тесно, но дружно – крошечная комната была занята кроватями – спали по двое, по трое. Кормились от собственного огорода и небольшого хозяйства. Мама просыпалась в пять утра – работала дояркой на ферме, бежала на утреннюю дойку, папа трудился то крановщиком, то дальнобойщиком – родители работали от зари до зари, от усталости не слышали, как плачет младенец Николай – Сережа вставал к нему по ночам и носил братика на руках, пока тот не уснет.

Тихий и послушный дома, на улице Сережа очень любил играть в футбол – каждое утро убегал в поле, тренировался, отрабатывал удары в надежде, что однажды в небе будет пролетать самолет со скаутами – они увидят, как мальчик упорно работает, как сильно старается, и пригласят играть в ЦСКА. Прошло время, мечта звала за собой – Сережа ходил по шесть километров пешком через поле и лес один, с тяжелым баулом наперевес, чтобы добраться до спортивной базы и тренироваться. Мама не одобряла увлечение сына спортом, но возразить было нечего, потому что для осуществления цели мальчик учился на одни пятерки, закончив школу с золотой медалью.

Самым близким другом Сережи в детстве была бабушка Вера – ветхая, маленькая старушка, покрывающая все разногласия детей и семейные конфликты неиссякаемой любовью. Однажды, когда Сережа на всех обиделся и проспал Новый год, проснувшись утром и глотая слезы обиды от того, что ему не досталось мандаринов, бабушка отвела мальчика к себе за печку, приподняла полотенце над ящичком и показала заботливо припрятанные ароматные оранжевые шарики. Каждый вечер бабушка отодвигала занавесочку в своем уголке за печкой, зажигала лампаду и горячо молилась за внуков, повторяя непонятные для маленького Сережи слова длинных молитв наизусть.