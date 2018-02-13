Семейная пара из Петербурга завоевала первую для российского керлинга олимпийскую медаль

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий принесли российскому керлингу первую олимпийскую медаль. Семейная пара керлингистов из Петербурга завоевала бронзу в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в Пхенчхане. Встреча с командой Норвегии завершилась со счетом 8:4, сообщает ТАСС. В состав норвежской сборной входили Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен.

Соревнования смешанных пар в керлинге были впервые представлены в программе Олимпийских игр. Брызгалова и Крушельницкий уже становились первыми российскими чемпионами мира, первыми двукратными, а теперь принесли стране дебютную олимпийскую медаль. «Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные — с одной стороны, рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства», — заявил RT Крушельницкий.

Как отметила президент Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс, этот вид спорта получил большое развитие после Игр в Сочи, и Россия определенно входит в число сильнейших стран. «Мне понравилась игра. Очень рада за российскую пару, рада видеть их здесь — здорово, что российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпийских играх», — приводит ТАСС комментарий Кейт Кейтнесс после выступления российских олимпийцев.

Всего в активе россиян одно серебро и две бронзы. Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.

По материалам «ДП»