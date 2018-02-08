«Яндекс» впервые покажет Олимпийские игры на главной странице

«Яндекс» впервые покажет трансляции Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Записи соревнований уже доступны на главной странице сервиса.

Помимо это на главной странице можно будет посмотреть церемонии открытия и закрытия Игр, повторы ярких моментов, интервью спортсменов и последние новости.

Начиная с 8 февраля «Яндекс» публикует прямые трансляции всех состязаний. При этом между эфирами можно переключаться. Трансляции начинаются в 3-4 часа утра и заканчиваются около 18:00.

Пользователи также могут подписаться на интересные соревнования — в таком случае они заранее получат уведомление о начале эфира. Трансляции будут воспроизводиться и в мобильном приложении «Яндекса».

Церемония открытия Олимпийский игр в Пхенчхане состоится 9 февраля в 20:00 по местному времени (14:00 по Москве). Ранее Международный олимпийский комитет отказался допустить на зимние Игры в южнокорейском Пхенчхане 15 россиян — 13 спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в рамках допингового скандала.