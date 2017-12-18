Открыто бронирование на бесплатные поезда к ЧМ-2018

РЖД запустили бронирование на специальные бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018. Для того, чтобы получить билет на поезд, фанатам необходимо приобрести билеты на матчи мундиаля оформить персональную карту зрителя Fan ID либо паспорт болельщика. Затем болельщики должны пройти регистрацию на сайте поезда и оформить проезд до города, в котором состоится матч.

После этого на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придет информационное письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде. Вопросы можно задать по электронной почте support@transport2018.com.

В РЖД отметили, что для болельщиков предоставят комфортабельные купейные вагоны с кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами. Также все поезда будут укомплектованы вагонами-ресторанами. Планируется для перевозок задействовать и инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны и электропоезда «Ласточка».