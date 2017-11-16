Стали известны все участники ЧМ-2018 по футболу в России

Благодаря победе, одержанной 16 ноября, Перу пробилась на мундиаль впервые за 36 лет — в последний раз в чемпионате мира эта сборная принимала участие в 1982 году. Теперь известны все 32 команды, которые поедут на ЧМ-2018: Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Хорватия, Швеция, Дания, Австралия и Перу.

Кроме того, FIFA окончательно определил, в какие корзины для жеребьевки попадут сборные.

Жеребьевка чемпионата мира пройдет 1 декабря в 18:00 мск в Государственном Кремлевском дворце. ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня и завершится 15 июля. Он будет проходить на 12 стадионах в 11 городах России — в том числе, в Петербурге.

По материалам «Фонтанки»