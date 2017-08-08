UPD: «Зенит» поменяет стадион «Санкт-Петербург» на «Петровский»

Несколько матчей «Зенита» пройдут на прежнем домашнем стадионе команды — на «Петровском» — на время работ по ремонту раздвижной крыши новой арены на Крестовском острове, пишет Агентство бизнес новостей со ссылкой на правительство Петербурга.

«Устранять неполадки будет компания «Метрострой». Из-за этого несколько матчей «Зенита» могут состояться на стадионе «Петровский». После того как крышу отремонтируют, стадион передадут в собственность «Зениту», — пояснил собеседник агентства.

Ранее источник Интерфакса рассказал, что «Зенит» эксплуатирует арену только во время краткосрочной аренды к матчам чемпионата страны и еврокубков, в остальное время стадион по-прежнему содержится структурами властей Петербурга. Стадион планируют передать в концессию клубу в сентябре или октябре.

Смольный официально сдал стадион в декабре 2016 года, при этом ФК «Зенит» провел первый матч на арене 22 апреля. Согласно заключению Ростехнадзора, из 60 систем стадиона сданы только 10, а еще 50 до середины мая не были введены. Несмотря на это, на стадион был получен паспорт безопасности. Поле стадиона после критики «Зенита» сняли и выложили временное, для проведения Кубка конфедераций. В начале августа 2016 года победителем двух тендеров на достройку стадиона стало ОАО «Метрострой».

UPD: Президент клуба Сергей Фурсенко прокомментировал информацию о временном переезде «Зенита» на стадион «Петровский». «У меня нет информации, что „Зенит“ вернется на „Петровский“. Клуб будет играть только на стадионе «Санкт-Петербург», — сообщил он агентству ТАСС.

По материалам «ДП».