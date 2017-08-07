В минувшее воскресенье завершился матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые разгромили московский клуб со счетом 5:1. На стадионе «Санкт-Петербург» фанаты «Зенита» попрощались с форвардом Александром Кержаковым, который завершил карьеру футболиста и получил должность в клубе. Он не сумел сдержать слез, глядя на баннеры болельщиков. Вспоминаем лучшие моменты уже легендарного матча.