Фоторепортаж: матч «Зенит» — «Спартак»

В минувшее воскресенье завершился матч четвертого тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». Сине-бело-голубые разгромили московский клуб со счетом 5:1. На стадионе «Санкт-Петербург» фанаты «Зенита» попрощались с форвардом Александром Кержаковым, который завершил карьеру футболиста и получил должность в клубе. Он не сумел сдержать слез, глядя на баннеры болельщиков. Вспоминаем лучшие моменты уже легендарного матча.

Фото: Станислав Райков

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

90 лет «Зениту»: эволюция клуба в наших фотосъемках

«Зенит» отметит юбилей концертом на Стрелке Васильевского острова

Метрополитен будет работать круглосуточно в день матча «Зенит» — «Севилья»

Александр Кержаков уберет Таврический сад

Александр Кержаков остается в «Зените»

Халк споет и станцует на Невском проспекте

Геннадий Орлов написал книгу о «Зените»

Аршавин нарушает мировое соглашение