В Петербурге пройдет парусная Лига чемпионов Европы

10-13 августа в Петербурге состоится квалификационный этап финала Европейской парусной Лиги чемпионов, на который съедутся 20 команд со всего континента.

В программе — гонки на Неве у Петропавловской крепости на яхтах класса J70. Сложность гонки состоит в том, что комнады, помимо соревнования между собой, будут бороться и с непростыми погодными условиями: течениями на Неве и сложными ветрами.

Экипажи, прошедшие квалификацию на петербургском этапе гонки, поедут на финал Лиги в Италию в сентябре. Путевку туда получат менее половины из прибывших в Санкт-Петербург участников.

Подробности мероприятия можно узнать в официальной группе «Вконтакте».