Кержакова заподозрили в браконьерстве после публикации фотографий с рыбалки

Бывшего нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александра Кержакова, опубликовавшего в своем инстаграме фотографию с рыбалки, проверят на браконьерство. Один из подписчиков спортсмена заметил, что лосось, выловленный Кержаковым в Карелии, занесен в Красную книгу. На его замечание футболист ответил:«Я знаю. Мы договорились о селфи и по домам».

После этого инстаграмом Кержакова заинтересовался отдел Росрыболовства по Карелии. Представитель ведомства отметил, что озерный лосось запрещен к вылову в республике. Теперь футболисту грозит штраф за нарушение правил рыболовства — от 2 до 5 тысяч рублей.