Петербуржцы на референдуме выберут название стадиона на Крестовском

Петербуржцы смогут принять участие в выборе названия для стадиона на Крестовском острове. Для этого даже могут назначить референдум. Об этом сообщил вице-губернатор Игорь Албин, курирующий строительство сооружения.

«Решение о названии стадиона будет решаться голосованием на референдуме. Может, назовут «Зенит», может, «Стадион имени Кирова» решит народ», – написал чиновник 17 мая в своем микроблоге в Twitter. Сроки проведения народного голосования он не уточнил.

В настоящее время официального имени у футбольного долгостроя нет. В документах он значится как «Санкт-Петербург Арена», это же название сохраняется на время Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018 года. После этого с названием определяться уже окончательно.

Напомним, ранее сообщалось, что топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала назвать стадион, неофициально прозванный «Зенит-Арена», «Крестовским» – по местоположению. За это, по утверждению комиссии, проголосовала почти треть жителей города.

По материалам «Фонанки»