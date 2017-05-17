Эксперимент: арт-директор «Собака.ru» Игорь Можейко прошел триатлон-гонку Ironman

Миф 1: это дорого

У всех, кто любит спорт, скорее всего найдется пара кроссовок, беговая форма и, может быть, даже велосипед. Из экзотических вещей, которые могут понадобиться, это, пожалуй, только гидрокостюм. Меня он, например, решительно спас на плавательном этапе. И кстати, многим ведь нравится окружать себя разного рода девайсами, а в триатлоне для этого есть огромные возможности: спортивные часы, невесомые велосипеды из карбоновых сплавов, яркая форма, аэрошлемы, приборы, измеряющие мощность, и прочее — все ограничено только бюджетом и воображением. Но деньги приобретают действительно важное значение, если ты планируешь не просто финишировать, а, допустим, закончить гонку с призовым местом в своей возрастной группе.Тогда да, нужен и велосипед за 4 тысячи евро, и «гармины» за 50 тысяч, гораздо больше времени на тренировки. В идеале, конечно, нужен опытный тренер, но вместо тренера я предпочел друзей — моего бегового гуру редактора моды «Собака.ru» Алену Галкину, которая стабильно бегает ультрамарафоны и простодушно не предполагает, что я могу сойти с дистанции или отказаться от старта, и уникального велогонщика Игоря Леоновича (он на групповом фото слева), который отдал мне свой гидрик и стартовый костюм и надиктовал в iMessage план работы на последние, самые важные, три месяца тренировок. И возвращаясь к деньгам: кроме всего вышеперечисленного нужно учесть, что сама регистрация на гонку в Европе стоит около 600 евро. Плюс билеты, визы, отель, семья, которая едет с вами на старт…

Миф 2: Ironman отнимет все ваше время

Лично я пожертвовал только просмотром сериалов где-то в течение четырех последних месяцев, когда ужас перед надвигающимся стартом стал уже достаточно ощутимым. Время, тратившееся прежде на сидение у монитора или залипание в телефоне, я стал проводить в бассейне или на шоссе. В выходные выбирался с друзьями на длинные пробежки или велотренировки за город, а за три недели до старта устроил себе сборы в Белоруссии — с хорошим питанием, крепким сном, длинными, по 100–150 км велопрогулками по пустым белорусским дорогам и плаванием в лесном озере. Собственно, это вся подготовка. Ах да, еще сделал сам по себе половину дистанции: проплыл 2 км в бассейне, доехал до Лосево на велосипеде и пробежал по сосновому лесу полумарафон. Тогда примерно я понял, что если не гнать, нормально питаться на маршруте и не травмироваться, то двигаться можно практически вечно с небольшими перерывами на сон.

Отступать некуда. И это хорошо.

Ironman — достаточно серьезный вызов самому себе, авторитетно пугающий, заставляющий сконцентрироваться на задаче и стать хоть на время серьезным. Нельзя стать айронменом просто с дивана, в этом важное отличие этих состязаний, например, от марафона, который, я уверен, практически любой бегающий человек пусть за 6 часов, но преодолеет. Ironman с его 226 км не просто добавит тебе медальку, он тебя изменит — и ментально, и физически. Это отличная возможность структурировать свою жизнь, отмести ненужное, и не просто отмести, а заменить это ненужное качественным и важным. Регистрируешься, допустим, на Ниццу (с адским веломаршрутом по горам, где периодически даже гибнут), или Копенгаген (самый комфортный из европейских), или Франкфурт (проводящийся в статусе чемпионата Европы, но принимающий также и любителей), и в голове сразу возникает кристально ясная картина твоих ближайших месяцев, а то и целого года: четкий режим, хорошее питание, много свежего воздуха и прекрасных пейзажей, в общем — сплошные удовольствия. Потому что, во-первых, заплатил уйму денег, а во-вторых, просто страшно. Если еще рассказать всем друзьям о своих грандиозных планах и анонсировать их в соцсетях, то все — отступать некуда. Отличная, я считаю, тактика.

Железный Петербург

В этом году 23 июля в Сестрорецке планируется половинка дистанции, а 25 июня в Выборге пройдет знаменитый «Выборг­мен» — тоже половинка с элементами трейлового бега, то есть бега по природному ландшафту. Конечно, особенно хочется пробежаться по выборгскому Монрепо, но мне уже подарили регистрацию на Сестрорецк. Подарочек, да? Надо сказать, что экзотические дистанции, типа Norseman в Норвегии или Celtman в Шотландии, привлекают все большее количество желающих. Это самые трудные на сегодня неофициальные гонки, где очень большая вероятность увидеть предел своих возможностей, и при этом нет никаких медалей и титулов, но в этом, собственно, и смысл. Ведь ты сам — и медаль, и титул.