Бывшая раньше уделом супергероев Ironman — теперь гонка, в которой участвуют и девелопер, и диджей. Чем мы хуже? Арт-директор журнала Игорь Можейко примерил на себя 226 километров и выяснил, что в Петербурге живут самые быстрые триатлеты России. Знакомьтесь!
Эксперимент: арт-директор «Собака.ru» Игорь Можейко прошел триатлон-гонку Ironman
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На фото слева направо: на Игоре: накидка Ann Demeulemeester; на Ростиславе: вся одежда — собственность героя; на Полине: боди Balmain, туфли Burberry, кейп Chloe; на Викторе: косуха Saint Laurent, футболка Acne Studios, брюки Alexander McQueen; на Марии: платье Diane von Furstenberg, туфли Gianvito Rossi; на Сергее: смокинг Dolce & Gabbana, футболка Neil Barrett, кроссовки Balenciaga; на Игоре: костюм Wooyoungmi; на Андрее: брюки Ralph Lauren, куртка Givenchy (все — ДЛТ)
Вижу цель
Мы все так или иначе уверены, что существуют обычные люди, типа нас, и другие — наделенные сверхспособностями. Но я понял другое. Просто есть те, кто захотел что-то сделать, и те, кто не захотел. Желание стать айронменом вовсе не является нормой (если вы, например, должны пожертвовать ради этого семьей или работой, то это вообще нонсенс), и это не надо воспринимать как цель. Это однозначно средство. Средство стать лучше себя вчерашнего. Средство, чтобы научиться не отступать, поверить в себя и свои силы. Целью может быть конкретное время, за которое вы хотите завершить гонку, или, наконец, победа в этой гонке, но не сама гонка как факт. В какой-то момент, где-нибудь в Рощино на шоссе, на 150-м километре тренировки, понимаешь, что дорога, ветер и солнце — это и есть твоя цель. А вовсе не железная медаль. Тут совершенно уместна буддистская формула: путь — это и есть цель. Ты сам, ты завтрашний, твоя улучшенная версия самого себя — вот цель. А не гонка. И медаль, как вы понимаете, — это уже просто вишенка на торте.
Дюжина крепких американцев
Началось все в 1974 году, когда три морских пехотинца США, отдыхая на Гавайях, поспорили о том, кто сильнее — велосипедист, пловец или бегун. Каждый из друзей был особенно хорош в чем-то одном, и они справедливо решили, что спор может разрешить только состязание. Заинтересовавшись экспериментом, к ним присоединились еще пятнадцать таких же сумасшедших, и вот утром 18 февраля восемнадцать атлетов собрались на берегу океана, чтобы решить вопрос. Перед стартом каждый получил листок бумаги с правилами и описанием дистанции, а также надписью в конце: «Проплыви 3,8 километра! Преодолей на велосипеде 180 километров! Пробеги 42 километра! Гордись этим всю оставшуюся жизнь!» Финишировать смогли только двенадцать. Первым был командир морских пехотинцев Гордон Халлер, закончивший гонку за 11 часов 46 минут и 58 секунд и преодолевший большую часть велоэтапа на своем городском велосипеде, так как спортивный велосипед показался ему неудобным. Надо сказать, что сейчас это время показывают средние любители, а современные профессиональные триатлеты заканчивают гонку в районе 8 часов. И да, гордиться этим фактом или нет всю оставшуюся жизнь — каждый решает сам для себя.
Игры ума
Обычно старт гонки дают в 7 утра и на весь маршрут, равный 226 километрам, отпускается 17 часов, то есть кто не успел до полуночи, тот — увы! — еще недостаточно железный. Не могу вспомнить, когда я набрался наглости и стал примерять эту дистанцию к себе. «Марафон я уже бегаю, с велосипеда не слезаю ни летом, ни зимой, вот только плавание хромает» — думал я, прикидывая, успею ли я со своей скоростью появиться на финише до его закрытия. Готовиться начал с теоретической базы. Читал дневники финишеров (это целый жанр в Сети) и прикидывал, будет ли у меня время на подготовку, — я понимал, что пока не разместишь всю дистанцию у себя в голове, то просто не сможешь полноценно тренироваться. Решимость должна быть подкреплена спокойной уверенностью, просчитанными нюансами и опытом, пусть иногда и чужим.
«Все самое важное происходит, когда человек выходит из зоны комфорта» — читал я у каждого второго триатлета. «Боль неизбежна, страдание — выбор каждого» — подчеркивал я цитату у Мураками, безудержного марафонца и участника Ironman в Японии. Эта фраза для многоих ультрамарафонцев и триатлетов стала своеобразным девизом: то, что на гонке будет тяжело и больно, — это факт, но нужно ли страдать от этого — ты уже решаешь сам. Прекрасная формула, которую доказывают сотни людей, делающие самые невероятные вещи с улыбкой, — им, безусловно, трудно, но им от этого вовсе не плохо. «Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов» — добавлял в копилку цитат Шарль де Голль. А тренер по фехтованию из моего спортивного детства подытожил: «Не надо ничего делать быстро, надо — вовремя».
Так, не спеша, вооружившись цитатами и купив абонемент в World Сlass ради бассейна, я стал медленно прикидывать свои возможности. Вообще, классической считается полная дистанция — 226 км, но есть и производные от нее — половинка (113 км), олимпийка (включенная, соответственно, в Олимпийские игры, 51 км), спринт (26 км) и суперспринт (13 км). Удивляясь собственной наглости, я сразу зарегистрировался на 226 км, благо по удивительному стечению обстоятельств в Петербурге объявили о проведении первого в истории города полного Ironman — с плаванием вокруг Петропавловки и веломаршрутом Петербург — Сестрорецк. Организаторы (компания A1 Triathlon) в анонсе так и написали: «Если на плавательном этапе дышать под правую руку, то половину маршрута можно любоваться Эрмитажем, Дворцовой набережной и стрелкой Васильевского острова». Разве можно от этого отказаться, даже если полгода назад ты с трудом проплывал километр в бассейне? По-моему, нет! Задач на те месяцы, которые оставались до старта, было несколько: научиться долго плыть не теряя сил, набрать километраж на велосипеде и не забрасывать бег. Последний марафон в Вене я пробежал за 3,29, а на Новый год подарил себе шоссейный велосипед Spezialized — в принципе, уже было от чего отталкиваться.
Зачем мне это
Говорят, что в США буквально культ айронменов. Если, допустим, ты хочешь устроиться куда-то на Уолл-стрит в небольшой банк и в твоем резюме написано Ironman 226, то это, пожалуй, более весомый, чем третье высшее образование, аргумент взять тебя на должность. Почему? Потому что человек, способный преодолеть эту дистанцию, обладает целым рядом свойств, которые — увы! — не даст практически никакое образование. Такие качества, как правильная самооценка, терпение, стабильность, умение планировать время и, конечно, хорошее здоровье, важны не только в спорте, но и в бизнесе. Я допускаю, что айронмен может быть не очень сильным, не очень быстрым и даже не очень богатым (ведь есть миф, что это чудовищно дорогое удовольствие), но то, что он прекрасно знает, как добиваться поставленных целей, — это факт.
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Андрей Ляцкий, единственный российский спортсмен категории PRO, отобравшийся на чемпионат мира на Гавайях, был вторым в общем зачете на петербургском Ironman. Для кого-то это гонка на выживание, для него — просто тренировка.
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В этом году гонка пройдет уже не в Петербурге, а в Сестрорецке, а полную дистанцию заменят на более популярную половинку.
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Миф 1: это дорого
У всех, кто любит спорт, скорее всего найдется пара кроссовок, беговая форма и, может быть, даже велосипед. Из экзотических вещей, которые могут понадобиться, это, пожалуй, только гидрокостюм. Меня он, например, решительно спас на плавательном этапе. И кстати, многим ведь нравится окружать себя разного рода девайсами, а в триатлоне для этого есть огромные возможности: спортивные часы, невесомые велосипеды из карбоновых сплавов, яркая форма, аэрошлемы, приборы, измеряющие мощность, и прочее — все ограничено только бюджетом и воображением. Но деньги приобретают действительно важное значение, если ты планируешь не просто финишировать, а, допустим, закончить гонку с призовым местом в своей возрастной группе.Тогда да, нужен и велосипед за 4 тысячи евро, и «гармины» за 50 тысяч, гораздо больше времени на тренировки. В идеале, конечно, нужен опытный тренер, но вместо тренера я предпочел друзей — моего бегового гуру редактора моды «Собака.ru» Алену Галкину, которая стабильно бегает ультрамарафоны и простодушно не предполагает, что я могу сойти с дистанции или отказаться от старта, и уникального велогонщика Игоря Леоновича (он на групповом фото слева), который отдал мне свой гидрик и стартовый костюм и надиктовал в iMessage план работы на последние, самые важные, три месяца тренировок. И возвращаясь к деньгам: кроме всего вышеперечисленного нужно учесть, что сама регистрация на гонку в Европе стоит около 600 евро. Плюс билеты, визы, отель, семья, которая едет с вами на старт…
Миф 2: Ironman отнимет все ваше время
Лично я пожертвовал только просмотром сериалов где-то в течение четырех последних месяцев, когда ужас перед надвигающимся стартом стал уже достаточно ощутимым. Время, тратившееся прежде на сидение у монитора или залипание в телефоне, я стал проводить в бассейне или на шоссе. В выходные выбирался с друзьями на длинные пробежки или велотренировки за город, а за три недели до старта устроил себе сборы в Белоруссии — с хорошим питанием, крепким сном, длинными, по 100–150 км велопрогулками по пустым белорусским дорогам и плаванием в лесном озере. Собственно, это вся подготовка. Ах да, еще сделал сам по себе половину дистанции: проплыл 2 км в бассейне, доехал до Лосево на велосипеде и пробежал по сосновому лесу полумарафон. Тогда примерно я понял, что если не гнать, нормально питаться на маршруте и не травмироваться, то двигаться можно практически вечно с небольшими перерывами на сон.
Отступать некуда. И это хорошо.
Ironman — достаточно серьезный вызов самому себе, авторитетно пугающий, заставляющий сконцентрироваться на задаче и стать хоть на время серьезным. Нельзя стать айронменом просто с дивана, в этом важное отличие этих состязаний, например, от марафона, который, я уверен, практически любой бегающий человек пусть за 6 часов, но преодолеет. Ironman с его 226 км не просто добавит тебе медальку, он тебя изменит — и ментально, и физически. Это отличная возможность структурировать свою жизнь, отмести ненужное, и не просто отмести, а заменить это ненужное качественным и важным. Регистрируешься, допустим, на Ниццу (с адским веломаршрутом по горам, где периодически даже гибнут), или Копенгаген (самый комфортный из европейских), или Франкфурт (проводящийся в статусе чемпионата Европы, но принимающий также и любителей), и в голове сразу возникает кристально ясная картина твоих ближайших месяцев, а то и целого года: четкий режим, хорошее питание, много свежего воздуха и прекрасных пейзажей, в общем — сплошные удовольствия. Потому что, во-первых, заплатил уйму денег, а во-вторых, просто страшно. Если еще рассказать всем друзьям о своих грандиозных планах и анонсировать их в соцсетях, то все — отступать некуда. Отличная, я считаю, тактика.
Железный Петербург
В этом году 23 июля в Сестрорецке планируется половинка дистанции, а 25 июня в Выборге пройдет знаменитый «Выборгмен» — тоже половинка с элементами трейлового бега, то есть бега по природному ландшафту. Конечно, особенно хочется пробежаться по выборгскому Монрепо, но мне уже подарили регистрацию на Сестрорецк. Подарочек, да? Надо сказать, что экзотические дистанции, типа Norseman в Норвегии или Celtman в Шотландии, привлекают все большее количество желающих. Это самые трудные на сегодня неофициальные гонки, где очень большая вероятность увидеть предел своих возможностей, и при этом нет никаких медалей и титулов, но в этом, собственно, и смысл. Ведь ты сам — и медаль, и титул.
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Мария Лемесева
Я тренер, помогаю спортсменам-любителям пройти путь от новичков до финишеров Ironman. Моя миссия — помочь любому найти место для спорта в повседневной жизни, вписать его туда навсегда, как привычку и первичную потребность. Я интроверт, люблю побыть одна, много думать, монотонную работу — она помогает мне погрузиться в какое-то особенное состояние. Я люблю красивые виды и свежий воздух. Триатлон добавил все недостающие элементы в пазл моей жизни. Как и любой другой спорт, он помогает решить кучу задач — хорошо выглядеть и чувствовать себя, сбросить с себя стресс, накопившийся за день, побыть наедине с собой и своими мыслями. За те семь лет, что я занимаюсь триатлоном, он совершил настоящий скачок в популярности. Если в 2009 году этим спортом в Петербурге занимались несколько «немного странных» (для окружающих) людей, то теперь меня все чаще спрашивают: «Сколько времени понадобится для подготовки к половинке?» Я думаю, что перспективы у триатлона самые светлые, несмотря на то, что этот спорт не совсем подходит к нашему климату. Количество триатлетов с каждым годом будет расти, появятся инфраструктура и культура. Но вместе с тем снизится градус максимализма у занимающихся. Сейчас все с порога хотят марафон или Ironman, не меньше. Но чем больше людей будет в нашей тусовке, тем больше будет тех, кто просто будет бегать за кофе по утрам и кататься на велосипеде в выходные. И возможно, пару раз в год принимать участие в спринт-триатлоне. Именно таких людей сейчас не хватает для того, чтобы вырасти из камерной тусовки в массовое явление.».
О Марии: 28 лет, тренер. В триатлоне с 2009 года, 13 полных дистанций Ironman. Лучшее время 09,38, самая быстрая среди женщин в России.
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Виктор Осокин
Ironman — это преодоление, отсутствие границ, достижение цели, дисциплина, приоритеты и многое другое. Это серьезная гонка: она начинается с рассвета и заканчивается на закате. Все это время ты среди нескольких тысяч участников, но наедине с собой. Тяжело будет в любом случае. Ты готовишься к этому дню несколько месяцев, и в час икс все зависит только от тебя. Все первые свои триатлоны я вставал в первом ряду и очень удивлялся, когда по мне в буквальном смысле проплывала пара десятков атлетов. Поздее понял, что важен не только дух соперничества, но и тактика в гонке. Важно знать, что триатлон в нашей стране начинался с Ленинграда. Сейчас в городе проходят крупнейшие российские старты, а со временем, уверен, мы будем готовы принимать старты мирового уровня.».
О Викторе: 38 лет, предприниматель, основатель серии стартов A1 Triathlon. В триатлоне с 2015 года. 3 полных дистанции Ironman.
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Игорь Леонович
Я пишу планы тренировок для людей совершенно различного уровня подготовки и различных видов спорта. Уверен, что очень важно выдерживать баланс между пятью нашими основными качествами — силой, выносливостью, гибкостью, скоростью и координацией, — тогда и будет результат. Полная дистанция Ironman как раз очень мотивирует сбалансированно развиваться, так как это работа на пределе возможностей всех этих пяти качеств. Но вообще, моя цель гораздо глубже каких-либо дистанций и Ironman в частности: делать людей более гармонично развитыми и в конечном счете — более счастливыми».
Об Игоре: 32 года, в прошлом член олимпийской сборной по велогонкам, основатель и главный тренер студии Trifit, в спорте с 4 лет, в триатлоне — с 2014 года. 3 полных дистанции Ironman. Победитель петербургского Ironman в командном зачете. В планах — Norseman.
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Андрей Ляцкий
Я и сам занимаюсь триатлоном пятнадцать лет, и тренирую — делаю из простых людей железных. Последний эпитет не преувеличение: триатлон и правда дает огромную жизненную силу и энергию, дисциплинирует, меняет в лучшую сторону физически и психически. Потому и дистанция Ironman интересна мне как способ открыть в себе новые возможности тела и разума. Да и много всего интересного происходит на тренировках и гонках. Однажды в США во время моей пробежки аллигатор выполз на узкий трейл в лесу. Шанса обойти его не было: вдоль дороги — болото, и домой уже надо возвращаться. Пришлось разбудить его и попросить подвинуться. Через несколько дней привез ему куриные ножки на обед».
Об Андрее: 30 лет, профессиональный спортсмен, тренер. В триатлоне с 2002 года. 30 полных дистанций Ironman. Участник чемпионата мира Ironman на Гавайях среди профессионалов. Обладатель второго результата в истории российского триатлона. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. В планах — Ironman Lanzarote, Ironman Kalmar, Challenge Almere-Amsterdam, Ironman Barcelona, Ironman Cozumel.
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Ростислав Бжевский
Занятия триатлоном помогают организовать рабочее время и отвлекают от рутины профессии. C 2010 года перестал болеть, много лет в одном весе, отличный сон и аппетит. И еще — я очень люблю соревноваться! Кроме того, только длинная дистанция Ironman позволяет испытать эмоции от эйфории до мучительных страданий. При прохождении своего первого Ironman в 2010 году в Регенсбурге я потратил более 11 тысяч килокалорий — это был мой самый тяжелый старт и ужасная авантюра — готовился я без тренера и никому такого не посоветую. На старте в Таиланде во время плавательного этапа рассекавшие по воде группой профессионалы попали в облако медуз и порубили их руками, в итоге всех сильно пожгло, многие сошли на велоэтапе. Я думаю,что в Петербурге есть возможности для проведения и развития триатлона, но все упирается в чиновников и административные барьеры. А так и деньги, и спортсмены — все есть.».
О Ростиславе: 45 лет, врач-стоматолог, в триатлоне с 2009 года. 8 полных дистанций Ironman. В планах участие в «Ironman Малайзия», новый старт серии «Ironman Буэнос-Айрес», «Ironstar Сочи».
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Полина Грязнова
До 2016 года я была антиспортивным человеком. В детстве была освобождена от физкультуры, а в университете в качестве экзамена по физподготовке писала рефераты. Может, именно поэтому, попробовав один вид спорта, мне захотелось освоить еще несколько. Самое интересное, что есть в триатлоне, — научиться найти то самое время, которого постоянно не хватает. В день стандартно две тренировки: бег и плавание или велосипед и плавание, и так шесть раз в неделю. Ради того, чтобы услышать заветные слова в конце дистанции: «Ты стал железным человеком!» — мы встаем в пять утра, бегаем в мороз, плаваем в темных холодных озерах. Триатлон отлично стимулирует не только усиленно тренироваться, но еще и путешествовать, ведь хочется попробовать разные ландшафты и разные старты по всему миру.».
О Полине: 28 лет, в триатлоне с 2015 года. Директор по закупкам в сети бутиков GSN Accessories, экскурсовод, технический переводчик с итальянского. В планах — «Ironstar Сочи», А1 Triathlon в Сестрорецке и «Выборгмен», а в сентябре — первая полная дистанция Ironman Emilia-Romagna.
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Сергей Шляхтенко
У меня четыре дочери, четыре внука и две внучки, и все занимаются или занимались плаванием, бегом и велосипедом. Дети входят в состав различных сборных МВД, ЦСК. Жена участвует в соревнованиях по велоспорту среди ветеранов и любителей. Подготовка к Ironman — это стиль жизни, который помогает организовать ее таким образом чтобы не размениваться на мелочи, ценить свободное время и воплощать в жизнь свои мечты. Когда пересекаю финишную черту и слышу, как объявляют: «Сергей — ты железный человек» — это для меня совершенно потрясающее чувство. И чтобы пережить это еще раз, я готов снова соблюдать режим, тренироваться или, как сейчас принято говорить, вести здоровый образ жизни. До «Выборгмена» триатлонов в Петербурге практически не было. С появлением А1 Triathlon, соответствующего всем международным стандартам, есть надежда, что наш город станет центром этого прекрасного вида спорта. ».
О Сергее: 67 лет. Врач-психиатр на скорой помощи. В триатлоне с 1989 года. 6 полных дистанций Ironman. Участвовал во всех триатлонах А1, заплыве на 10 км (Копанское озеро), в марафонах «Белые ночи», в Таллинском марафоне, пробегах на 20 км Петербург — Пушкин.
Фото: Сергей Мисенко, архивы пресс-служб
Стиль: Анвар Заиров
Визаж и прически: Гая Вартанян
Благодарим компанию A1 TRIATHLON за помощь в подготовке материала
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