СКА выиграл Кубок Гагарина

Хоккейный клуб СКА одержал победу в финале Кубка Гагарина сегодня, 16 апреля, в Магнитогорске. Со счетом 5:3 в решающем, пятом матче СКА обыграл магнитогорский «Металлург».

 


Голы у СКА забили: Н. Гусев (27-я минута), Барабанов (29), Дадонов (34), Ковальчук (40), Плотников (59). У «Металлурга» отличились: Осала (8), Антипин (23) и Косов (40), сообщает «Фонтанка.ру».

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу петербургского клуба, а это означает, что обладателем Кубка Гагарина – 2017 стал СКА. Отметим, что это второй чемпионский титул армейцев в истории. В предыдущий раз СКА выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

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