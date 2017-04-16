Хоккейный клуб СКА одержал победу в финале Кубка Гагарина сегодня, 16 апреля, в Магнитогорске. Со счетом 5:3 в решающем, пятом матче СКА обыграл магнитогорский «Металлург».
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Хоккейный клуб СКА одержал победу в финале Кубка Гагарина сегодня, 16 апреля, в Магнитогорске. Со счетом 5:3 в решающем, пятом матче СКА обыграл магнитогорский «Металлург».
Голы у СКА забили: Н. Гусев (27-я минута), Барабанов (29), Дадонов (34), Ковальчук (40), Плотников (59). У «Металлурга» отличились: Осала (8), Антипин (23) и Косов (40), сообщает «Фонтанка.ру».
Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу петербургского клуба, а это означает, что обладателем Кубка Гагарина – 2017 стал СКА. Отметим, что это второй чемпионский титул армейцев в истории. В предыдущий раз СКА выиграл Кубок Гагарина в 2015 году.
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