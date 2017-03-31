Плющенко объявил о завершении спортивной карьеры

О завершении карьеры сегодня, 31 марта, объявил петербургский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. По словам спортсмена, к этому решению он пришел в прошлом году после операции на шейном отделе позвоночника.

«Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера. Если мы со спортсменами успеем подготовиться к Олимпиаде (2018 года в Южной Корее. — прим.ред.), может быть, и поеду (со своими подопечными. — прим. ред.)», – отметил олимпийский чемпион.

По его словам, к озвученному сегодня решению он пришел год назад, после операции на шейном отделе позвоночника.

«Я смотрю, как выросла молодежь, как выросло мужское фигурное катание. С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся», – заявил спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евгений Плющенко дважды выигрывал золото Олимпиады: в Турине-2006 как одиночник и в Сочи-2014 в составе сборной в командных соревнованиях. Также на его счету две серебряные олимпийские медали в одиночном катании: в Солт-Лейк-Сити-2002 и в Ванкувере-2010.

Отметим, что в декабре 2016 года Плющенко был включен Олимпийским комитетом России (ОКР) в расширенный список сборной на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.



По материалам «Фонтанки.ру»