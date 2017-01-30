Смольный назвал полную стоимость стадиона «Зенита»

Смольный озвучил полную стоимость строящегося стадиона «Зенита» — она составила 41,712 млрд рублей.

В комитете по строительству отметили, что на адаптацию арены к ЧМ-2018 планируют потратить почти 1,951 млрд рублей. Итоговую смету чиновники составят после завершения всех работ.

Изначально на стадион планировалось потратить в семь раз меньше — в смете, составленной в 2006 году, была указана сумма в 6,7 млрд рублей.

Добавим, что в конце декабря сроки сдачи стадиона сдвинули на 23 марта. Весной на арене пройдут первые игры, а в июне — Кубок конфедераций.