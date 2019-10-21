ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры узнали у россиян, какого киногероя они считают идеальным политическим лидером. Таковым жители страны назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» — как считают аналитики, отчасти это можно объяснить сохраняющейся востребованностью качеств, которые воплощает герой Вячеслава Тихонова.