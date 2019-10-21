ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры узнали у россиян, какого киногероя они считают идеальным политическим лидером. Таковым жители страны назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» — как считают аналитики, отчасти это можно объяснить сохраняющейся востребованностью качеств, которые воплощает герой Вячеслава Тихонова.
Россияне назвали идеального политического лидера. Им стал Штирлец из «Семнадцати мгновений весны»
Помимо Штирлица, назвали которого 20% респондентов, в итогах опроса также находится Профессор Преображенский (12%) — герой фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», герой фильма Алексея Балабанова «Брат» Данила Багров (11%), персонаж сериала «Тайны следствия» Мария Швецова (11%). Также россияне назвали в качестве идеального политического лидера Антона Городецкого (1%) — главный герой серии книг Сергея Лукьяненко «Дозоры».
Напомним, 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.
68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.
К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. Среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. А 95% россиян испытывают стресс.
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