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Россияне назвали идеального политического лидера. Им стал Штирлец из «Семнадцати мгновений весны»

ВЦИОМ и Центр политической конъюнктуры узнали у россиян, какого киногероя они считают идеальным политическим лидером. Таковым жители страны назвали Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» — как считают аналитики, отчасти это можно объяснить сохраняющейся востребованностью качеств, которые воплощает герой Вячеслава Тихонова.

Помимо Штирлица, назвали которого 20% респондентов, в итогах опроса также находится Профессор Преображенский (12%) — герой фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», герой фильма Алексея Балабанова «Брат» Данила Багров (11%), персонаж сериала «Тайны следствия» Мария Швецова (11%). Также россияне назвали в качестве идеального политического лидера Антона Городецкого (1%) — главный герой серии книг Сергея Лукьяненко «Дозоры».

Напомним, 55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 65% россиян считают себя оптимистами, а каждый пятый житель России лечится от простуды чаем с малиной и куриным бульоном.

68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными

К 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин. Среднестатистическая невеста в России «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет. А 95% россиян испытывают стресс


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Дарья Гладких,
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