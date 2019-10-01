В Петербурге много компаний, которые впечатляют не только масштабами, но и частотой упоминаний в новостных лентах. Но есть и те, кто держатся в тени, хотя и существуют в авангарде индустрии. Например, горнодобывающая компания Polymetal, которая приносит многомиллионную прибыль и чьи акции торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. О работе с брендом рассказывают сотрудники.

Компания Polymetal основана в Петербурге двадцать лет назад: за это время она стала крупнейшим производителем серебра и вторым по величине производителем золота в России. Ее география охватывает половину территории страны, а в собственном НИИ более 250 человек трудятся над научными разработками. Это первый отечественный бренд, включенный в международный индекс Dow Jones Sustainability, о котором слышал каждый, кто хоть раз включал новости.

Вопреки общепринятым нормам традиционного бизнеса в России, топ­-менеджмент Polymetal уже давно на острие прогрессивных трендов: исключает шаблонность, мотивирует сотрудников на максимальную самостоятельность и выступает против стандартного подхода, что неизбежно притягивает людей диджитал-­поколения Y.

География компании включает Магаданскую и Свердловскую области, Хабаровский край, Чукотку и Казахстан, а также Якутию и Карелию, где сейчас строятся три проекта. Что касается финансовых результатов Polymetal за 2018 год, то выручку составили 1,88 млрд долларов, чистую прибыль — 355 млн долларов, диви­денды акционерам — 223 млн долларов.

Алексей Лапшин, начальник управления СЭД (системы электронного документооборота) и цифровых технологий

Алексей Лапшин: «Сразу после окончания института я попал в банк, но в какой­-то момент понял, что хочу работать в реальном секторе, где можно иметь дело с чем-­то настоящим: где есть фабрики, заводы, где есть ощутимый продукт. А банк — это финансовая область, она вся «виртуальная». Около года назад в Polymetal мы взялись за создание собственной системы диспетчеризации, которая поможет оптимизировать движение самосвалов на производстве. Я ведь не просто сижу за компьютером: для того чтобы иметь представление о компании, ездил в командировки на наши предприятия на Урал, в Казахстан, Хабаровский край, и по итогам этих поездок у меня появилось видение, каким должна быть наша система. Генеральный директор компании идею поддержал. Конечно, было сложно побороть свое же опасение «а сможем ли мы?», да еще дедлайны мучили (Улыбается.), но у нас уже есть рабочая математическая модель. Надо сказать, что в цифровизации главное не попасться на хайп, а делать все обдуманно — мне кажется, нам это удается».

Ксения Фишман, руководитель направления дирекции по корпоративным финансам и коммуникациям

Ксения Фишман: «Перед тем как отправить резюме, я слышала о Polymetal как о компании с хорошей репутацией. Меня заинтересовало то, что она работает по лучшим стандартам индустрии, а ее акции котируются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Крупный, стабильный, развивающийся бренд — для меня это было важно. В самом начале я пришла в отдел аналитиком, а сейчас занимаю должность руководителя направления долгового финансирования. Можно сказать, мой пример показывает, как в компании можно быстро развивать свою карьеру».

Дарья Шаутина, начальник отдела обеспечения действующих предприятий

Дарья Шаутина: «Первые три года в Polymetal я работала помощником генерального директора и напитывалась информацией — этот период стал настоящей школой. Но желание сворачивать горы не давало покоя, и было принято решение попробовать расти дальше. Сейчас у нас очень масштабный проект по переводу на аутсорсинг обеспечения сотрудников спец­одеждой и средствами защиты (СИЗ). Круг задач огромный: каждое утро у меня в почте несколько десятков писем, часть из которых начинается со слов «Шеф, все пропало!». Занимаясь снабжением, ты сталкиваешься с юридическими моментами, бухгалтерскими, с логистикой, вникаешь в деятельность других подразделений, ищешь общие решения. Наверное, мою сегодняшнюю работу можно назвать успехом: потрясающе, когда ты с улыбкой идешь в офис и уходишь вечером с чувством, что ты что­-то сделал и жизнь удалась».

Денис Шепунов, заместитель технического директора дирекции инвестиционных проектов

Денис Шепунов: «Я родился в Хакасии — в Черногорске. Когда учился в техникуме, попал в карьер на практику и там, в шахте, понял, что надо учиться и развиваться. После вуза работал довольно долго в проектной организации, а потом захотелось идти дальше. В самом начале с точки зрения функционала сложностей с работой не возникало. Мне повезло: здесь замечательный коллектив и я всегда мог задать вопрос коллегам. Пожалуй, только пришлось привыкать к особенностям работы в крупной компании. Первые синяки, которые я здесь набил, были связаны именно с этим. Но здесь я расту как специалист, и мне очень нравится, что компания дает все возможности самореализоваться. Сейчас Polymetal занимается проектами в Якутии — месторождениями Нежданинское и Прогноз. Планируется, что запуск первого состоится в 2021 году. Кстати, в этом году мне повезло присутствовать в Лондоне, когда генеральный директор рассказывал о стратегии. Могу сказать: я уверен в бренде Polymetal».