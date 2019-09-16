Четырехдневную рабочую неделю в России планируют опробовать «на очень большом количестве предприятий»

В Министерстве труда России считают, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю в стране невозможен без тестового введения новых правил «на очень большом количестве предприятий».

Так, первыми предприятиями, отказавшимися от «пятидневки», могут стать компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства — всего на данный момент в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» состоит 266 учреждений.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — рассказал «Известиям» замминистр экономического развития Петр Засельский.

Эксперты считают, при переходе на четырехдневную рабочую неделю нужно быть готовым к изменению режима работы. По мнению директора Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, к сокращению трудовых часов точно не готовы такие службы, как полиция, МЧС и электросетевые компании — для обеспечения непрерывной работы потребуются новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы.

По мнению вице-президента «Деловой России» Николая Остаркова, хорошей сферой для перехода на «четырехдневку» могут стать госорганы — именно там организация труда менее эффективна, из-за чего чиновники работают по 12-13 часов в неделю. Также не придется сталкиваться с возражением работодателей, которые из-за сокращения рабочей недели будут вынуждены сталкиваться с убытками.

«В некоторых компаниях четырехдневная неделя неформально уже сложилась, например, в сфере IT. В некоторых отраслях переход нецелесообразен, в других удобнее перейти на почасовую оплату. К примеру, многие производства фактически работают только тогда, когда есть заказ, причем порой не по восемь, а по 10 часов», — добавляет Остарков.