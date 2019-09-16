Четырехдневную рабочую неделю в России планируют опробовать «на очень большом количестве предприятий»
В Министерстве труда России считают, что повсеместный переход на четырехдневную рабочую неделю в стране невозможен без тестового введения новых правил «на очень большом количестве предприятий».
Так, первыми предприятиями, отказавшимися от «пятидневки», могут стать компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства — всего на данный момент в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» состоит 266 учреждений.
«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — рассказал «Известиям» замминистр экономического развития Петр Засельский.
Эксперты считают, при переходе на четырехдневную рабочую неделю нужно быть готовым к изменению режима работы. По мнению директора Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федора Прокопова, к сокращению трудовых часов точно не готовы такие службы, как полиция, МЧС и электросетевые компании — для обеспечения непрерывной работы потребуются новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы.
По мнению вице-президента «Деловой России» Николая Остаркова, хорошей сферой для перехода на «четырехдневку» могут стать госорганы — именно там организация труда менее эффективна, из-за чего чиновники работают по 12-13 часов в неделю. Также не придется сталкиваться с возражением работодателей, которые из-за сокращения рабочей недели будут вынуждены сталкиваться с убытками.
«В некоторых компаниях четырехдневная неделя неформально уже сложилась, например, в сфере IT. В некоторых отраслях переход нецелесообразен, в других удобнее перейти на почасовую оплату. К примеру, многие производства фактически работают только тогда, когда есть заказ, причем порой не по восемь, а по 10 часов», — добавляет Остарков.
Напомним, 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Депутаты Государственной думы готовы приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели уже в сентябре.
Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных. А политологи предположили, что Петербург может стать первым городом России с четырехдневной рабочей неделей.
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