С 5 по 12 октября в Государственном Эрмитаже пройдет Международная неделя осведомленности о дислексии. Программу форума составят освещающие проблему дискуссии, паблик-токи с деятелями искусства, а также презентация итогов исследования уровня восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей, проведенного Ассоциацией родителей и детей с дислексией совместно с независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research.

В рамках первого дня работы также пройдет презентация онлайн-курса повышения квалификации «Нарушение чтения и письма у детей», разработку которого вели эксперты Ассоциации, ученые, лучшие дефектологи, нейропсихологи и педагоги России. Программа рассчитана на учителей, логопедов, нейропсихологов и непосредственно родителей, которые сталкиваются с данной проблемой. Завершит работу первого дня паблик-ток, посвященный проблемам современного образования, с участием Михаила Пиотровского и Татьяны Черниговской.

Программу недели откроет серия дискуссий «Дислексия, дисграфия и другие трудности обучения в современной школе. Проблематика, острые вопросы и пути решения». В числе участников доктор педагогических наук, ректор Государственного института русского языку имени Пушкина Маргарита Русецкая, доктор психологических наук Александр Корнев, член ученого совета МГИМО Роман Котов, доцент кафедры логопедии дефектологического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова Анна Алмазова и другие.

6 октября программу полностью посвятят представлению методик выявления предрасположенности к дислексии. Также в этот день пройдет презентация проекта, над которым Ассоциация родителей и детей с дислексией, учрежденная Марией Пиотровской, работала вместе с исследовательским агенством MAGRAM Market Research. Эксперты выявили уровень восприятия в обществе проблем и рисков речевого развития у детей, в исследовании которого приняли участие порядка 35 тысяч респондентов. Как показали результаты, 61% опрошенных ни разу не слышал о проблеме речевого развития, а 22% сталкивались с терминами, но не могут объяснить их смысл.

Завершит Международную неделю осведомленности о дислексии паблик-ток «Школьные годы чудесные, или Почему так тяжело учиться в школе», модератором которого выступит Мария Пиотровская. О временах своей школьной юности вспомнят актер театра и кино Евгений Стычкин и театральный режиссер, писатель и драматург Евгений Гришковец.

На сегодняшний день 58% детей в России имеют логопедические проблемы, а на одного педагога-психолога приходится 850 учащихся. Почти две трети учителей считают, что в школах страны не хватает специалистов для работы с детьми с дислексией. В той или иной форме проблемы речи имеет каждый пятый житель планеты. Дислексия была выявлена у деятелей политики, науки и искусства — Ганса Христиана Андерсена, Уинстона Черчилля, Альберта Эйнштейна, Энтони Хопкинса, Билла Гейтса и других.

Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет с 5 по 12 октября в Государственном Эрмитаже. В течение всех дней работы форума специалистами СПбГУ и Клинико-диагностического центра МЕДСИ будет проводится бесплатное экспресс-тестирование. Зарегистрироваться на участие можно здесь.