S7 сняла видео для кампании «Мы — Сибирь» по восстановлению лесов

Прошел уже почти месяц как S7 Airlines вернула себе историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"». И это не случайно, компания объявила своеобразный челлендж — будет носить это имя, пока не соберет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев в Сибири. Эта инициатива посвящена восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в этом регионе в 2019 году.

Чтобы привлечь к кампании больше внимания, авиакомпания сняла видео, на котором самолет был перекрашен в новые цвета и украшен новым логотипом в рамках инициативы «Мы – Сибирь».

С каждого проданного на сайте билета на рейсы по сибирским направлениям перечисляется по 100 рублей. Также участники программы лояльности S7 Priority могут конвертировать свои накопленные мили в деревья — каждые 500 миль позволят посадить одно. Кроме этого, все желающие могут пожертвовать любую сумму в фонд восполнения леса.

На сегодня уже собрано средств на посадку более чем 749 000 деревьев.