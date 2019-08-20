Благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, проведет третий благотворительный литературный забег «Айда, Пушкин», главная цель которого — собрать деньги на поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга.

Забег «Айда, Пушкин» костюмированный — принять в нем участие могут люди в образах русских писателей, их современников и героев произведений. Для молодых спортсменов в возрасте до 14 лет предусмотрены три дистанции — 250, 500 метров или 1 километр, взрослые могут пробежать на выбор 3 или 5 километров. Все участники забега получат памятные медали, победители — кубки и призы, а самых креативных наградят за лучший костюм.

Забег пройдет 14 сентября в приморском Парке победы на Крестовском острове. Площадка у фонтана будет оборудована женскими и мужскими раздевалками, камерой хранения и биотуалетами, а в отдельной палатке можно будет подробнее ознакомиться с деятельностью фонда. В прошлом году во втором благотворительном забеге приняли участие 445 человек, а общий сбор составил 632 293 рубля — с помощью собранных средств были оплачены антибиотики, которые помогают бороться со смертельно опасными последствиями высокодозной химиотерапии.

Формат благотворительного забега подразумевает взнос в виде добровольного пожертвования, рекомендованная сумма которого — 1000 рублей. Поддержать акцию также можно без непосредственного участия в забеге — все вырученные средства будут направлены на поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга. Внести пожертвование или зарегистрироваться на забег можно здесь.

Напомним, в начале августа фонд AdVita провел седьмой Boutique Sale при информационной поддержке «Собака.ru». Вещи для маркета на безвозмездной основе уже передали более 50 российских дизайнеров. Всего удалось собрать 329 996 рублей в пользу людей с онкологическими заболеваниями. Сумма побила рекорд бутик-сейла за шесть лет его существования: в прошлом году AdVita выручила 159 120 рублей и оплатила курс лечения для Екатерины Федорченко (25 лет) и Анны Одоевой (29 лет).