Программист с ДЦП Иван Бакаидов запустил благотворительую акцию #КилометрыВРублиДобра
Петербургский программист с ДЦП, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 Иван Бакаидов запустил благотворительую акцию #КилометрыВРублиДобра. Каждый день Иван будет проезжать определенное количество километров на велосипеде и делиться результатами в соцсетях, тем самым призывая жертвовать в различные благотворительные организации столько рублей, сколько эквивалентно пройденному маршруту.
Первой организацией в рамках новой акции стал детский хоспис «Дом с маяком». Бакаидов проехал 39 километров — соответственно, на помощью хоспису предлагается отправить по 39 рублей. Петербуржец обещает делать по 7-15 подобных постов в месяц и отмечает, что фонды и проекты для участия в акции выбирает сам — например, исходя из опыта собственной работы с ними.
Иван Бакаидов
Из его обращения к подписчикам на Facebook:
Я сейчас довольно много езжу на велосипеде и у меня постоянно получаются скриншоты моих маршрутов из велоприложения. Дело это полезное для здоровья, но совершенно не интересное для общества. Меня это довольно сильно мучило и я решил придумать акцию #КилометрыВРублиДобра
После велопоездки я публикую карту с отмеренным километражем и ссылку на фонд или проект, которым считаю важным с обоснованием позиции, и маленькой историей из поездки. Вы, мои подписчики, вместе со мной переводите в этот фонд столько рублей, сколько я проехал (при желании сумму можно умножить на 10 в степени вашего достатка).
Сейчас меня читают около 4000 человек (хотелось бы, чтоб больше...), если 2100 из вас будут переводить фонду по 40 рублей, то фонду будет хорошо. Все тупо и просто. Трайк, километры, деньги, добро.
Напомним, ранее Иван Бакаидов запустил вместе со своими друзьями интернет-магазин социальности. Они продают футболки, надписи на которых высмеивают стереотипы о людях с инвалидностью. Все вырученные средства пойдут на развитие проекта по синтезированию речи LINKa. Он помогает людям с нарушениями речи общаться и понимать друг друга. Также в дальнейшем планируется развивать и другие идеи.
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