Из его обращения к подписчикам на Facebook:

Я сейчас довольно много езжу на велосипеде и у меня постоянно получаются скриншоты моих маршрутов из велоприложения. Дело это полезное для здоровья, но совершенно не интересное для общества. Меня это довольно сильно мучило и я решил придумать акцию #КилометрыВРублиДобра

После велопоездки я публикую карту с отмеренным километражем и ссылку на фонд или проект, которым считаю важным с обоснованием позиции, и маленькой историей из поездки. Вы, мои подписчики, вместе со мной переводите в этот фонд столько рублей, сколько я проехал (при желании сумму можно умножить на 10 в степени вашего достатка).

Сейчас меня читают около 4000 человек (хотелось бы, чтоб больше...), если 2100 из вас будут переводить фонду по 40 рублей, то фонду будет хорошо. Все тупо и просто. Трайк, километры, деньги, добро.