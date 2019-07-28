Пропасть между богатыми и бедными в России с каждым годом уменьшается

Разница между зарплатами самых высокооплачиваемых специалистов и низкооплачиваемых сократилась до 13,9 раз — об этом сообщает «Российская газета», с ней поделилась результатами заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

Эксперт отмечает, что в 2000 году средняя зарплата обеспеченных людей превышала таковую у бедных в 34 раза, а в 2005 году — в 25 раз. К 2019 году разрыв сократился примерно в два раза.

Росстат также поделился результатами о сокращении в семь раз количества работников с зарплатой ниже прожиточного минимума. На данный момент их число не превышает 3% от всего трудоспособного населения страны.

Ранее Росстат сообщал, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд: и даже сейчас они не достигли уровня 2013 года и продолжат снижаться. Кроме того, впервые за три года сократился средний размер реальных пенсий.

Среднестатистической российской семье, чтобы «сводить концы с концами» необходим ежемесячный доход около 58,5 тыс. рублей. При этом 80% семей с трудом находят финансы даже для покупок первой необходимости.

Ранее стало известно, на что больше всего денег тратят люди в России.