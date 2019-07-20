В России гражданам и юрлицам ограничат привлечение средств через краудфандинг

Последняя версия законопроекта о краудфандинге гласит, что индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 млрд рублей в год. А рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в пределах 600 тысяч рублей в год.Об этом рассказывают РИА Новостисо ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

Это ограничение не будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, квалифицированных инвесторов, а также на граждан, которые приобретают утилитарные цифровые права (УЦП) по договорам инвестирования, заключенным с публичным акционерным обществом.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года, после чего краудфандингом смогут заниматься только лица, сведения о которых включены в реестр операторов инвестплатформы (ОПИ). Для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период (до 1 июля 2020 года) для ее приведения в соответствие с устанавливаемыми требованиями.