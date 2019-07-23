В Петербурге пройдет бал «Новая классика»

В Гранд Отеле Европа 26 октября во второй раз пройдет бал «Новая классика», который организован по всем канонам с живой музыкой, ведущими и большой танцевальной программой. Традиционно он откроется шествием известных персон, выступлением оперных певцов и артистов балета, а уже после приветственной части гости будут приглашены для первого венского вальса. Кроме того, в ходе вечера под руководством танцмейстера все пары смогут разучить обязательные для бала кадриль, фокстрот и польку.

Ведущий: Антон Комолов

В 2018 году бал «Новая классика» стал номинантом премии «Событие года» как «Лучшая премьера городского события».

Бронирование билетов: newclassicball.ru

Тел.: 8 (911) 028-2525

