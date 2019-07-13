Правительство России утвердило календарь выходных на 2020 год

Стало известно о том, как будут переноситься выходные дни в 2020 году - об этом сообщает Правительство России. Календарь опубликован 13 июля в официальном твиттер-аккаунте кабмина.

«Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно», – отмечают чиновники.

Согласно новому расписанию календаря, жители России будут отдыхать в следующем году с 1 по 8 января в честь Нового года; с 22 по 24 февраля в честь Дня защитника отечества; в честь Международного женского дня с 7 по 9 марта. Длинные майские каникулы пройдут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня россияне отдохнут в честь празднования Дня России и 4 ноября в честь Дня народного единства.