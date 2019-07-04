Минтруда разрешило женщинам работать машинистами электропоездов, автослесарями и дальнобойщиками

Министерство труда скорректировало список профессий, которыми в России официально запрещено заниматься женщинам. Теперь представительницы «слабого пола» могут работать машинистами электропоездов, автослесарями, дальнобойщиками и даже быть членами палубной команду судов всех видов флота.

Министерство труда РФ подготовило новый проект перечня работ и должностей, запрещенных для женщин в России — документ заменит существующий уже 20 лет список, который насчитывает 456 видов профессий. По сообщению РБК, теперь в актуализированном перечне содержится 98 видов, а одобренный список вступит в силу с 1 января 2021 года.

После масштабного пересмотра перечня запрещенных для женщин работ Минтруд предложил снять запрет со следующих профессий — водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, член палубной команды судов всех видов флота, парашютист, машинист электропоезда, слесарь по ремонту автомобилей, рыбак прибрежного лова (в том числе занятый на ручной тяге закидных неводов и подледном лове), тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Однако запрещенные профессии все еще есть — например, большой блок приходится на «Химическое производство», в том числе производство ртути, фосфора, хлора, йода и морфина. Не разрешают женщинам и горные работы, а также работы на поверхности шахт и рудников. В сфере добычи нефти и газа в списке запрещенных по-прежнему бурение плавучего бурильного агрегата в море, работы по химической обработке скважин, а также монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад.