«#ВЫЕЗДГНЕВА»: как и зачем в Петербурге проходит интенсив, на котором люди кричат и бьют покрышки

Раз в три месяца психологи Марк и Татьяна Фишер проводят в Петербурге интенсивы «#ВЫЕЗДГНЕВА». Редакция «Собака.ru» поговорила с Марком и узнала, зачем взрослые люди собираются вместе, кричат и бьют покрышки, а также о том, откуда в нас столько подавленного негатива и чем он чреват.

Как родился проект Мы с супругой оба психологи, и, работая с клиентами, часто сталкиваемся с накопленными негативными эмоциями, которые человек не может выплеснуть из-за разных причин: от тонких стен в квартире до обыкновенного неумения выражать свои чувства. Поняв это, стали экспериментировать: мы были в семейном летнем лагере на Ладоге, где вели интенсивы, и попробовали отвести участников в лес бить сухие деревья и громко кричать. Оказалось, что людям очень нравится, что можно безопасно для себя и окружающих позлиться. Потом мы продолжили экспериментировать, но уже друг с другом: выезжали в Волхонку, оставляли машину, шли в поле, кричали друг на друга и смотрели, что будет происходить, насколько уменьшится напряжение между нами. Выяснилось, что очень полезно и в принципе покричать, и друг на друга позлиться в безопасной обстановке, это уменьшает количество конфликтов. Тогда, два года назад, мы решили сделать на Пулковских высотах интенсив «#ВЫЕЗДГНЕВА». Купили профессиональный тент на случай дождя, набрали черенков от лопат, автомобильные шины, прописали структуру, собрали людей и весь день провели там. Как выяснилось, на Пулковские высоты многие приезжают на шашлыки и отдых, и постепенно вокруг нас в радиусе километра собрались зеваки, которые проходили мимо и не понимали, что происходит: тут какая-то секта на выезде, все кричат, бьют колеса.

У людей в принципе атрофирована опция злости, они подавляют ее годами

Что именно происходит на интенсивах? Сам интенсив можно разделить на три части: первая — медитативная. Здесь мы знакомимся, обсуждаем ожидания и правила работы. Просто сидим в кругу и по очереди высказываемся — на этом этапе в группе формируется ощущение доверия, комфорта и безопасности. Мы погружаемся в себя, изучаем гнев: когда мы его испытываем, что в этот момент чувствуем, материализуем его, придаем форму — большинство людей плохо идентифицируют свою злость. Вторая часть — телесные и голосовые практики: участники громко кричат, снимая зажимы и блоки. Потом дерутся в парах мягкими безопасными палками, чтобы убрать страхи показать гнев и увидеть чужой. И третья часть — направление гнева на кого-то, кого участник считает значимой для себя фигурой. Каждый пишет письмо человеку, который причинил много боли, обычно это родители или насильник. И потом сильно-сильно бьет битой покрышки, вымещая все, что накопилось, а остальные за этим наблюдают. Обычно на этом этапе много слез, потому что под злостью живет сильная боль. «#ВЫЕЗДГНЕВА» — это не развлечение из серии «Пришел-побил-ушел», это полноценная психологическая работа. Обнаружить гнев, научиться его выражать и выплеснуть — вот главная задача интенсива.

Кто приходит на «#ВЫЕЗДГНЕВА»? Этот интенсив для тех, кто испытывает сложности с агрессией. Они могут быть разные: кто-то не может злиться снаружи и все прячет внутри, так как в процессе воспитания негативные эмоции запрещали. У людей в принципе атрофирована опция злости, они подавляют ее годами. Другие приходят, потому что не могут контролировать вспышки гнева, хотя понимают, что часто такая яркая реакция ненормальна. Они хотят научиться не срываться на близких. К нам обращаются жертвы насилия — физического, психологического, сексуального. Иногда наоборот — агрессоры, те, кто это насилие совершает. Часто услугой пользуются пары, у которых есть сложности. Какой результат получают клиенты? Я не хочу говорить, что это панацея, но были случаи, когда у людей после интенсива проходили хронические заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. У кого-то отношения в семье нормализовывались, кто-то переставал срываться, у кого-то проходили головные боли. Так или иначе, подавленные эмоции застревают в теле и мешают жить. Я не склонен списывать все, что происходит с телом человека, на психосоматику, но она играет значительную роль — это научно доказано. По своему опыту могу сказать, что я с помощью выплеска гнева уменьшил боли в коленях — освобождение эмоций расслабляет мускулатуру. Сколько нужно времени, чтобы почувствовать результат? Сам интенсив идет весь день, с 10 утра до 19 вчера. Все очень индивидуально: есть те, кто был у нас несколько раз, вошел во вкус, и для кого «#ВЫЕЗДГНЕВА» стал местом психологической гигиены. Есть те, кто приходят однажды и сразу ощущают улучшение, некоторые после первого раза остаются на терапию либо у меня, либо у моей жены, либо у кого-то по нашей рекомендации. Конечно, интенсив не заменит работу с психотерапевтом. Наши коллеги иногда приводят к нам своих клиентов, когда разбирают тему сильной злости.

Стоит ли убеждать агрессора в необходимости посетить интенсив? Как нас учили на первом курсе психфака, невозможно догнать и причинить помощь, человек должен сам захотеть измениться. Бывали случаи, когда к нам приходили мужчины или мужья по наставлению своих партнерш, но они либо сразу уходили, либо до конца дня сидели и активно не участвовали. Чтобы начать совершать внутреннюю работу, нужна личная мотивация. Откуда в человеке появляется гнев? По теории психотерапевта Александра Лоуэна, любой человек изначально представляет из себя целостный круг. Но со временем, в период воспитания, школы, института, этот круг проминается с разных сторон: папа ударил, мама наказала, учительница унизила. Все это влияет на нас: там, где появляется напряжение, зарождается подавленный гнев, который живет практически в каждом человеке. Только те, кто эту эмоцию умеют возвращать, приходят к целостности. Если родители бьют, ругают и унижают, а злиться в ответ не разрешают, наказывают за это, то вмятины остаются на всю жизнь.

Как в бытовых условиях, не задевая никого вокруг, вымещать гнев? Я думаю, что не задевать никого вокруг невозможно, потому что как раз эти люди вокруг нам боль и причиняют. И это самое сложное — злиться на близких не в срывах и не в обидах, а по-честному, на равных. Мы часто рекомендуем клиентам, если они чувствуют, что оказались в точке кипения, постараться остаться в контакте с собой, успеть уйти в комнату и покричать в подушку, побить ее.