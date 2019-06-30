РПЦ предложила изучать священные тексты в школе на уроках литературы

Русская православная церковь предлагает современным школьникам изучать религиозные тексты на уроках литературы в рамках учебной программы.

"К сожалению, в рамках школьного одиннадцатилетнего курса не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям. Если наши школьники изучают "Слово о полку Игореве", "Легенду о Гильгамеше", то почему они в рамках курса литературы не могут изучать ту же самую Библию, Тору или Коран?" - отметил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По словам иерарха, именно этой "нравственной составляющей" не хватает молодым школьникам. Он также отметил, что период, когда на полках каждого государственного учреждения стояли многотомные собрания сочинений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, остался позади.

"Сейчас эти времена прошли, и несостоятельность этих политических теорий и этого материалистического мировоззрения была убедительно показана, ее вред был показан теми репрессиями, которые осуществлялись в нашей стране, в том числе и репрессиями против верующих, - отметил архиерей. "Я надеюсь, что мы перелистнули эту страшную страницу в нашей истории" - заключил митрополит.