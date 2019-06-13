Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль»
Участники петербургского творческого объединения «Митьки» создадут экологический патруль. Задача нового движения, которое получило название «Митьковский экологический патруль» — действия в защиту природы «в самых разнообразных формах», привлечение внимания общественности к экопроблемам и популяризация здорового образа жизни.
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Дмитрий Шагин "Матрос Петр Кошка и Федор Зайка спасают матроса Чижика". Фото: творческое объединение Митьки
«Митьковский экологический патруль» создается как одна из форм художественного и гражданского самовыражения творческого объединения — с помощью нового движения художники хотят популяризировать экологичный и здоровый образ жизни среди широкого круга людей. Первым мероприятием «Патруля» станет праздник «Дык... елы-палы!», который проведут 15 июня в СНТ «Агалатово» Всеволожского района — на нем арт-лидер объединения Дмитрий Шагин объявит о старте нового проекта.
В программе праздника открытие памятного знака «Митьковская елка» в честь запуска нового проекта, художественный мастер-класс и экологическая олимпиада. Также все участники смогут вступить в патруль, пообщаться с участниками объединения, приобрести репродукции их работ и книги издательства «Красный матрос».
Старт праздника будет дан 15 июня в 12:00. Организаторы напоминают и о форме одежды — приветствуются традиционные для «Митьков» тельняшки.
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Дмитрий Шагин "Космонавт Леонов". Фото: творческое объединение Митьки
Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. Живопись 1980-х — «городской фольклор», с открытым и несколько простодушным взглядом на жизнь, в котором раскрывается поэтичность и красота повседневности. Игровой, литературный характер митьковского движения успешно сочетается с сохранением высоких живописных традиций, усвоенных ими у художников «Арефьевского круга», которых «Митьки» всегда признавали своими учителями.
Напомним, ранее в Главном штабе прошла демонстрация арт-объекта петербургского творческого объединения «Митьки» «Первая северо-западная установка класса мега-сайенс "Квантологосы"». Инсталляция, полностью созданная из старых научных приборов, именуется ПСЕЗУК МС, а ее создание проходило в сотрудничестве с Институтом высокомолекулярных соединений РАН и длилось почти два года. В апреле 2018 года петербургский художник Дмитрий Шагин из арт-объединения «Митьки» расписал деревянную фигуру кота Ахилла, который являлся оракулом ЧМ-2018. Немногим ранее не стало петербургского художника Владимира Яшке. Его называли «дедушкой "Митьков"».
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