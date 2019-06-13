Участники петербургского творческого объединения «Митьки» создадут экологический патруль. Задача нового движения, которое получило название «Митьковский экологический патруль» — действия в защиту природы «в самых разнообразных формах», привлечение внимания общественности к экопроблемам и популяризация здорового образа жизни.

«Митьковский экологический патруль» создается как одна из форм художественного и гражданского самовыражения творческого объединения — с помощью нового движения художники хотят популяризировать экологичный и здоровый образ жизни среди широкого круга людей. Первым мероприятием «Патруля» станет праздник «Дык... елы-палы!», который проведут 15 июня в СНТ «Агалатово» Всеволожского района — на нем арт-лидер объединения Дмитрий Шагин объявит о старте нового проекта.

В программе праздника открытие памятного знака «Митьковская елка» в честь запуска нового проекта, художественный мастер-класс и экологическая олимпиада. Также все участники смогут вступить в патруль, пообщаться с участниками объединения, приобрести репродукции их работ и книги издательства «Красный матрос».

Старт праздника будет дан 15 июня в 12:00. Организаторы напоминают и о форме одежды — приветствуются традиционные для «Митьков» тельняшки.