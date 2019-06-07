Волонтерскому фонду помощи детям-сиротам «Петербургские родители» отказали в финансировании
Региональному Общественному движению «Петербургские родители» отказали в финансировании. На волонтерских началах участники организации помогали детям-сиротам, проживающим в детских домах или находящимся в больницах. Семь лет подряд их субсидировал Комитет по социальной политике, а также помогали пожертвованиями петербуржцы и городские организации. Однако сегодня стало известно, что в этом году Комитет движение не поддержит.
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Фото: Лада Уварова
Об отказе финансирования рассказала председатель совета движения «Петербургские родители» Лада Уварова. Она опубликовала открытое письмо, в котором сообщила, что в текущем году Комитет по социальной политике без объяснения причины отменил субсидирование, которое выполнял семь лет подряд.
«Администрация города в лице Комитета по социальной политике не дала нам субсидию на наш «Сестринский уход за сиротами в больницах». Официальное название которого: «Комплексная служба сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, в больницах СПб». В первый раз за 7 лет. В прошлом году город дал нам 3 миллионов рублей. А еще 9 миллионов мы собрали благодаря людям и организациям города, которые хотят, чтобы у нас в СПб была такая служба. Минус 3 миллиона — это невозможность оплатить работу шести нянь в течение года. Это отказать в помощи 200 больным детям», — поделилась она.
Сейчас участники движения занимаются подготовкой обращения к депутатам Петербурга, врио губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Анне Митяниной. Также они продолжал работать «над тем, чтобы сопровождение в больницах было включено, как обязательное, как штатная социальная единица». «Петербургские родители» также отмечают, что сокращать службу не планируют. «И мы не будем сокращать службу. Это невозможно. Мы не можем оставить детей без помощи. Администрация города может бросить детей. А Петербург не бросит», — добавляет Уварова.
Также в настоящий момент открыт сбор средств на поддержку детей — помочь движению можно по ссылке.
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Фото: "Петербургские родители"
Региональное общественное движение «Петербургские родители» уже 10 лет занимаются профилактикой социального сиротства, содействием семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей и поддержкой приемных семей. Участницы движения говорят, что они «просто мамы, которые во время своих отпусков начали заниматься оказанием помощи детям-сиротам», однако многие из них после пришли к постоянной работе в сфере заботы о детях, оставшихся без попечения родителей.
«Параллельно мы старались улучшить качество жизни детей и подростков, продолжающих жить в сиротских учреждениях города и области, а также тех из них, кто попадал в больницы и нуждался в заботе и уходе во время лечения. Постепенно мы осознали, что для перемен в этой области нужны системные изменения в обществе и законодательстве. И мы стали активно участвовать в диалоге с органами власти. И теперь мы с гордостью можем сказать про себя: «Мы — не просто мамы, мы — профессионалы в своей области»», — рассказывают «Петербургские родители».
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