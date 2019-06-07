Региональному Общественному движению «Петербургские родители» отказали в финансировании. На волонтерских началах участники организации помогали детям-сиротам, проживающим в детских домах или находящимся в больницах. Семь лет подряд их субсидировал Комитет по социальной политике, а также помогали пожертвованиями петербуржцы и городские организации. Однако сегодня стало известно, что в этом году Комитет движение не поддержит.

Об отказе финансирования рассказала председатель совета движения «Петербургские родители» Лада Уварова. Она опубликовала открытое письмо, в котором сообщила, что в текущем году Комитет по социальной политике без объяснения причины отменил субсидирование, которое выполнял семь лет подряд.

«Администрация города в лице Комитета по социальной политике не дала нам субсидию на наш «Сестринский уход за сиротами в больницах». Официальное название которого: «Комплексная служба сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, в больницах СПб». В первый раз за 7 лет. В прошлом году город дал нам 3 миллионов рублей. А еще 9 миллионов мы собрали благодаря людям и организациям города, которые хотят, чтобы у нас в СПб была такая служба. Минус 3 миллиона — это невозможность оплатить работу шести нянь в течение года. Это отказать в помощи 200 больным детям», — поделилась она.

Сейчас участники движения занимаются подготовкой обращения к депутатам Петербурга, врио губернатору Александру Беглову и вице-губернатору Анне Митяниной. Также они продолжал работать «над тем, чтобы сопровождение в больницах было включено, как обязательное, как штатная социальная единица». «Петербургские родители» также отмечают, что сокращать службу не планируют. «И мы не будем сокращать службу. Это невозможно. Мы не можем оставить детей без помощи. Администрация города может бросить детей. А Петербург не бросит», — добавляет Уварова.

Также в настоящий момент открыт сбор средств на поддержку детей — помочь движению можно по ссылке.