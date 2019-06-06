В Кронштадте установили эко-инсталляцию «Авоська». Сооружение призвано обратить внимание на экологические проблемы, такие как загрязнение окружающей среды, использование упаковки из пластика и вопрос переработки отходов. «Дань надежде и куче мусора, в которую превращаются наши надежды», — описывают создатели свою работу.

Автором инсталляции «Авоська» стала художница Екатерина Сисфонтес — работа выполнена в рамках экологического фестиваля искусств «КронФест», который пройдет в Кронштадте 15 и 16 июня. Объект изображает огромную авоську советских времен, которая вновь возвращается в обиход в качестве безопасной для природы упаковки — ее подвесили между двумя опорами, в внутри разместили пластиковые пакеты, заполненные метафоричными отходами. «И вот она — моя Авоська, символ великого бога Авось… Дань надежде и куче мусора, в которую превращаются наши надежды», — подписала работу автор.

Сисфонтес также отметила практичную составляющую нового арт-объекта — «Авоську» планируют заполнить мусором, который будет собран в городе.

Напомним, ранее социологи рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 70% считают, что такая практика способна заметно сократить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию. При этом 68% жителей страны используют такую упаковку для переноски купленных товарах. Минприроды России также готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.