В Выборге нашли утерянный архив Свирского концлагеря для политзаключенных

О находке сообщает издание Online47, называя архив «сенсацией» — историки и ученые, занимающиеся темой ГУЛАГа, называли архив уничтоженным, так как до этого момента о нем не сохранилось ни одной монографии, а упоминания были только в некоторых учебниках. Также сообщается, что ранее была известна лишь дата открытия — 17 сентября 1931 года. Сведений о том, когда он был закрыт, не сохранилось.

Директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге Юлия Крипатова подтвердила факт обнаружения архива — по ее словам, документы были переданы в 1960-х годах в рассекреченном виде. «В Выборгском архиве имеется 70 единиц хранения о Свирьстрое (Свирьлаге). Дела разные — с 1933 по 1936 года. В них содержится информация об основной деятельности колонии, ее снабжении, о том, как шли работы, различные списки, письма, сведения о тех, кто пытался бежать, доносы. Документы Свирскго лагеря встречаются еще в одном фонде. К нам они пришли из Государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Ленинградской области (ГАОРСС ЛО), так как в 60-е годы наш архив был его филиалом», — рассказала она.

Краевед Петр Васильев на протяжении нескольких лет вел поиск документов в архиве Выборга. Он отметил, что событием, которое привело к находке, стала начатая в 2018 году подготовка к конференции, посвященной теме ГУЛАГа. «Раньше же получали лишь косвенные бумажные свидетельства посредством отчётов о лесозаготовках для НКВД. Но в итоге выяснилось, что главное сокровище было скрыто от исследователей под грифом «Секретно». Старая тайна архива лагеря на Свири долгие годы не давала покоя. А теперь так совпало, что успехом увенчалась наша совместная с областным комитетом по местному самоуправлению подготовительная работа», — рассказал краевед. Васильев также отметил, что работники архива «отнеслись к запросу с повышенным чувством ответственности».

Теперь, благодаря найденным архивам Свирского концентрационно-трудового лагеря, родственники смогут найти без вести пропавших — в томах дел содержится множество фамилий. Дальнейшая оцифровка документов, по мнению краеведов и историков, поможет наполнить содержанием будущий музей Свирьлага на берегах Свири.