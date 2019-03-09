По дну Финского залива проложат самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Его максимальная длина составит 70 километров — для сравнения, длина тоннеля под Ла-Маншем, который соединяет Францию и Великобританию, составляет 51 километров, 39 из которых проходят под морским дном. Его проектируют с начала 2000-х годов, и только в 2008 году обе стороны, задействованные в проекте — Таллин и Хельсинки — подписали соглашение о намерениях касательно постройки.

Железнодорожный тоннель соединит столицы Эстонии и Финляндии под водой — его проложат под дном Финского залива, а его длина составит от 50 до 70 километров, что потенциально делает его самым длинным морским тоннелем подобного рода. Проект находится на стадии разработки уже почти два десятилетия — его задумали воплотить в жизнь в начале 2000-х годов. Так, Евротоннель, соединяющий Францию и Великобританию, строился в период с 1987 по 1994 год. Авторы новой масштабной подводной постройки планируют справиться быстрее — плановая дата сдачи готового проекта приходится на 2024 год.

Тоннель поделят на два пути — для грузовых составов и пассажирских поездов. Вместе с ним на обоих берегах Финского залива появятся инфраструктурные комплексы. Таким образом, новый тоннель Таллин-Хельсинки соединит железнодорожную систему Финляндии с общеевропейскими линиями пути. Также на середине пути планируется возвести искусственный насыпной остров в форме пятилистника — на нем возведут здания и причалы.