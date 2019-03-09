По дну Финского залива проложат самый длинный в мире железнодорожный тоннель
По дну Финского залива проложат самый длинный в мире железнодорожный тоннель. Его максимальная длина составит 70 километров — для сравнения, длина тоннеля под Ла-Маншем, который соединяет Францию и Великобританию, составляет 51 километров, 39 из которых проходят под морским дном. Его проектируют с начала 2000-х годов, и только в 2008 году обе стороны, задействованные в проекте — Таллин и Хельсинки — подписали соглашение о намерениях касательно постройки.
Железнодорожный тоннель соединит столицы Эстонии и Финляндии под водой — его проложат под дном Финского залива, а его длина составит от 50 до 70 километров, что потенциально делает его самым длинным морским тоннелем подобного рода. Проект находится на стадии разработки уже почти два десятилетия — его задумали воплотить в жизнь в начале 2000-х годов. Так, Евротоннель, соединяющий Францию и Великобританию, строился в период с 1987 по 1994 год. Авторы новой масштабной подводной постройки планируют справиться быстрее — плановая дата сдачи готового проекта приходится на 2024 год.
Тоннель поделят на два пути — для грузовых составов и пассажирских поездов. Вместе с ним на обоих берегах Финского залива появятся инфраструктурные комплексы. Таким образом, новый тоннель Таллин-Хельсинки соединит железнодорожную систему Финляндии с общеевропейскими линиями пути. Также на середине пути планируется возвести искусственный насыпной остров в форме пятилистника — на нем возведут здания и причалы.
По подсчетам экспертов финской газеты Helsingin Sanomat, период окупаемости проекта — 17 лет. Плановая стоимость билетов в таком случае составит 100 евро в обе стороны. Сейчас за финансирование проекта взялся китайский фонд Touchstone Capital Partners — они вложили в него 15 млрд евро и стали акционерами предприятия. Фонд принял участие в постройке тоннеля в рамках проекта «Один пояс — один путь», который предполагает развитие транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве. До этого момента проект существовал за счет средств, поступаемых от частных инвесторов — основателя проекта по реализации тоннеля Finest Bay Area Густава Валтонена и финского разработчика мобильных игр Питера Вестербакка, а также разового инвестора дубайской компании ARJ Holding LLC.
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