«Я всегда была сильной девочкой»: как петербурженки учатся на первой в стране военной кафедре для женщин

Несмотря на кажущуюся консервативность, в России остается все меньше сфер, доступных только для мужчин. В этом учебном году в Петербурге начала работу первая в стране военная кафедра для девушек – ее открыли в СПбГЭУ на базе военной академии им. генерала А.В. Хрулева. Первым 25 студенткам предложили выбрать одно из трех направлений: «войсковое питание», «вещевое» и «начальник продовольственного склада». «Собака.ru» поговорила с тремя из них о феминизме, мечтах работать в органах и пользе от такого обучения.

Анастасия Мельникова 2 курс факультета экономики и финансов, проходит военную подготовку по направлению «начальник продовольственного склада» Еще в школе я мечтала работать в полиции. Моим родителям не хотелось, чтобы я вылавливала на улице пьяных, рисковала собой, но мне было это интересно. Меня привлекала военная тематика, моя любимая книга – «Судьба человека» Шолохова. Я всегда думала, что военная кафедра – это познавательно, и хотела поступить на нее, но не было возможности. А когда она появилась, моя мама поддержала меня в выборе и даже настояла, что эта подготовка действительно нужна. Россия всегда была известна своей армией, поэтому, если ты идешь в военную сферу, то можешь быть уверен в слаженности своей карьеры. Кроме того, это хороший вклад в свое образование, поэтому долго думать не пришлось. Сейчас я учусь на начальника продовольственного склада – буду отвечать за обеспечение продуктами и регулировать товарообмен. Мне кажется, это отлично сочетается с экономикой. В будущем я бы все-таки хотела работать в органах, поэтому военный билет будет для меня отличным дополнением к портфолио. Учеба в академии проходит раз в неделю, день начинается с построения в 8:30 утра — для меня ранний подъем был отдельным квестом. Я всегда опаздываю, раньше мне было тяжело распределять свое время: сначала я занималась одним делом, в процессе которого могла легко переключиться на что-то другое. Но благодаря полугодовой учебе в академии уже сейчас я замечаю в себе перемены в лучшую сторону. В день военной кафедры у нас три пары, затем обед и самоподготовка, в конце дня мы идем на построение, после которого можно идти домой.

В академии есть свои правила: для сборки автоматов всем девочкам пришлось отрезать ногти, выбирать менее яркий лак или отказаться от него вовсе. Нам нельзя краситься, максимум – легкий дневной макияж, который почти незаметен. Никаких распущенных волос: мы с девочками заранее договариваемся, какую прическу будем делать на следующее занятие — хвост, пучок или косу. Мы должны выглядеть соответствующе, ведь мы одни такие в России. Я обожаю носить кольца, браслеты — без них я как без рук, поэтому, когда мне сказали все это с себя снять, было немного грустно, но правила есть правила. Также в академию запрещено приносить смартфоны, разрешается использовать только кнопочные телефоны. Все правила мы прилежно соблюдаем, не хочется запомниться с плохой стороны. Дисциплина здесь важна, ведь это серьезное военное учреждение. Мне кажется, эта строгость закалила меня, и я уже рада своим небольшим изменениям в характере: я стала более серьезной, рассудительной и ответственной. Думаю, обучение пойдет мне только на пользу. Меня так воспитали, что мужчина должен быть главным, он защищает, оберегает свою семью. Конечно, это не означает, что женщина должна просто сидеть дома да борщи варить. Она создает уют, сохраняет домашний очаг, но при этом никто не мешает ей иметь свою индивидуальность, интересоваться чем-то и к чему-то стремиться. Мир меняется, и становится вполне нормальным то, что женщина может быть более успешной, чем ее мужчина. Я далека от феминизма и считаю, что несмотря на какие-то достижения и успехи, будь то в военной структуре или в любой другой, девушка должна оставаться девушкой. Мне кажется, какой бы ты серьезной бизнес-вумен не была, приходя домой, свою строгость и независимость нужно оставлять за пределами дома.

Ксения Ефремова 3 курс юридического факультета, проходит военную подготовку по направлению «войсковое питание» В детстве я была пацанкой, родители говорят, что я росла сильной девочкой. Мой отец не военный, но, тем не менее, он повлиял на мой выбор. В компании своих друзей, когда разговор заходил про детей, он между делом шутил: «Да дочь в МВД пойдет». Конечно, тогда он не придавал серьезности этим словам, но вышло забавно, потому что по итогу я действительно захотела учиться в МВД – это стало моей мечтой. Меня всегда впечатляли девочки в форме, красивые парни, дисциплина и официальность. Я сдала нормативы, прошла военную комиссию, но в поступлении мне отказали. У университетов МВД есть единый реестр абитуриентов, в который входят все поступающие независимо от региона, поэтому попасть туда в любом другом городе невозможно. Моя мечта была разрушена, сколько слез я выплакала. Тогда мой папа посоветовал мне поступить на юрфак, так как там есть военное отделение. Помню, как я пришла с горящими глазами на первый созыв военной кафедры: захожу в кабинет и вижу полный класс мальчиков. Сначала я не поняла, где же все девочки, но потом мне рассказали, что для женского пола набора нет. Но по счастливой случайности на втором курсе обучения в СПбГЭУ я узнала, что в России впервые сделают военную кафедру для девушек – это была удача, мой шанс, которым я не могла не воспользоваться. У меня уже есть среднее образование по специальности «повар-кондитер», поэтому на военной кафедре я выбрала направление «войсковое питание». Оно наиболее широкое из всех, так как включает в себя и продовольственную службу, и вещевую. В первом семестре учебные дисциплины для всех программ были одинаковые, сейчас же у нас добавились предметы по специальности, например, ВПИХ – войсковое питание и хлебопечение. На лекциях мы изучаем виды столовых и то, как они устроены, какие бывают механизмы овоще-резательных аппаратов, мясорубок и какие есть воинские части. Все учебные дисциплины ведет один человек – майор по званию, у него это первый опыт преподавания девушкам, поэтому к учебному процессу он относится очень ответственно.

После полученного образования я смогу работать начальником столовой: моей задачей будет не просто ходить и командовать в поварской шляпе и халате, а регулировать организационные процессы. По окончанию подготовки я получу звание старшего сержанта. Обучение в военной академии сильно отличается от обучения в гражданском вузе, как минимум, своей дисциплиной и серьезностью. Например, первое время было очень непривычно и страшно обращаться к старшим по званию воинским приветствием, подрывая руку к виску, но мы со временем перебороли эту неловкость. Всегда нужно иметь при себе паспорт и студенческий: когда ты передвигаешься по городу или академии в форме, тебя может остановить патруль и потребовать документы для объяснения того, почему ты носишь спецодежду. Курсанты постоянно обращают на нас внимание, когда идем по коридору, ловим на себе много взглядов – ведь мальчикам непривычно видеть девушек в военном учреждении. Ребята тайком передают нам записки с никами в инстаграме и других социальных сетях, хотят с нами познакомиться. Однажды в наш кабинет на перерыве заглянули мальчики и попросили тональный крем, чтобы якобы замазать синяк, через пару недель они пришли снова. В итоге в процессе общения мы поняли, что просьба о «тоналке» – это лишь повод познакомиться поближе. Конечно, никто не запрещает общаться друг с другом, но не более того – ведь все понимают, что мы находимся в серьезном военном учреждении. Многие говорят, что работа в военной структуре может повлиять на женственность, но не думаю, что это ко мне относится. Да, в нас появляется некая мужественность, но для меня это что-то из разряда «забить гвоздь» или «постоять за себя». Это внутренняя сила, стержень, который сочетает в себе отважность, ответственность, но при этом ты сохраняешь свои женские начала. Мне кажется, каждую девушку можно раскрыть как женщину, ведь мы все прекрасные создания. Мне не раз говорили, что во мне растет маленький командир, но я при этом не считаю себя феминисткой. Не слово делает тебя женщиной или мужчиной, а то, что внутри тебя.

Анна Аноприенко 3 курс, факультет экономики и финансов, проходит военную подготовку на вещевом направлении Ранее мои познания, связанные с военной тематикой, были ограничены лишь фильмами и художественной литературой о войне, сейчас же я много знаю об оружии, военной стратегии. Никогда не думала, что мне будет нравиться слушать про танки, но это тебе не уроки ОБЖ, а более реальные вещи. Главный мотив моего поступление на военную кафедру – это желание получить безусловный жизненный опыт и редкие знания. В России всегда была военная стихия: мы та страна, в которой армия нужна и важна, ей всегда уделяли особое внимание. Стабильность в этой сфере безусловная, и если появилась исключительная возможность попробовать себя в этом, то ею нужно пользоваться, да и никогда не знаешь, куда тебя жизнь занесет. Когда я пройду двухлетнюю подготовку, мне выдадут военный билет, и после сдачи присяги я стану офицером запаса, но это еще не все. Впереди нас ждет проверка на прочность – военные сборы. Я учусь на вещевом направлении, то есть отвечаю за организацию и поставку необходимых вещей в места военных действий. Есть правила: например, сколько раз солдатам нужно поменять белье – все это необходимо заучивать и сдавать. Важная часть обучения – строевая подготовка. Раньше, когда я смотрела на то, как маршируют курсанты, думала: «Ой, да это легко». Ничего подобного, это только со стороны так выглядит.

Мы первые, а с первыми часто бывают трудности, но на кафедре нам помогают и поддерживают. Военная академия – это не гражданский вуз, здесь нет такого, что если ты в начале семестра кому-то не понравился, то к тебе будет предвзятое отношение. Преподаватели привыкли обучать парней, а теперь им необходимо найти контакт с девочками – тяжело быстро переключиться, поэтому они осторожничают с нами: в меру строги и при этом невероятно аккуратны, никто не сюсюкается, но и не обращается с нами, как с парнями. Как правило, мальчики в академии понимают, что они не первые и не последние, поэтому ведут себя более уверенно. А мы пришли, так сказать, на чужую территорию, там из женского пола кроме нас и нескольких преподавателей больше никого нет, поэтому мы сами немного боимся, слушаемся сразу и очень ответственно подходим к учебе. Академия о нас заботится, например, когда одна из наших девочек по семейным обстоятельствам покинула «Хрулевку», на факт ухода отреагировали внимательно, желая помочь и обсудить решение. Мне кажется, это показывает трепетное отношение академии к нам как к студенткам. Мальчики на военной кафедре часто удивляются тому, что мы поступили в академию: «Девочки, здесь строго, жестко, зачем вы подписались на это?». Но таким образом академия осваивает новые горизонты, а новое чаще всего приносит позитив. С парнями мы общаемся, чувствуется, что вокруг тебя очень много свободных мужских рук, готовых при случае помочь, но иногда ребята сами стараются держаться от нас подальше. Никто не позволяет себе лишнего, ведь в военном учреждении должна быть учебная обстановка. К нам относятся хорошо, и мы понимаем, что это привилегия, все нам рады. Сейчас уже объявили о втором наборе, и в следующем году мы будем уже не одни такие.