Госдума запретит размещать хостелы в многоквартирных домах

Сегодня, 5 марта, Госдума примет поправки в Жилищный кодекс России, которые сделают возможным запрет размещения хостелов в многоквартирных жилых домах. Поправки правительства, ранее разработанные для смягчения условий открытия «гостиниц и средств размещения» в жилых помещениях, было решено отклонить.

После утверждения поправки владельцы хостелов смогут сохранить свой бизнес только «переведя собственную квартиру в разряд нежилого помещения» — однако, и это возможно только в квартирах на первом этаже, имеющих отдельный вход. «Мы пошли навстречу гражданам — жильцам многоквартирных домов: ведь это к ним в жилище приходит бизнес, открывая хостелы в приватизированных квартирах», — приводит «Коммерсантъ» слова зампреда думского комитета по жилищной политике Сергея Пахомова. Он также отметил, что судьба хостелов на других этажах жилых помещений может стать предметом дальнейших обсуждений Думы.

Законопроект, запрещающий размещение хостелов в жилых многоквартирных домах, был внесен на рассмотрение в Государственную Думу в 2015 году, принят в первом чтении и все это время, до нынешнего дня, готовился ко второму, которое постоянно откладывалось — депутаты, совместно с правительством, согласовывали окончательную версию законопроекта. Последнее обсуждение состоялось 25 февраля — тогда судьба хостелов обсуждалась с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В свою очередь, он поддержал несгибаемую позицию депутатов по данному вопросу.