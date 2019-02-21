Музей Ахматовой запустил проект к 130-летию поэтессы — в него входят выставки, конференция и спектакль
Музей Анны Ахматовой запустил масштабный проект к 130-летию со дня рождения поэтессы. Кроме того, самому музею исполняется 30 лет.
Первое мероприятие стартует 21 февраля — это будет выставка «Первая пятилетка». Посетители смогут увидеть снимки фотографа Дмитрия Горячева, сделанные в Петербурге с 2001 по 2005 годы.
В программе проекта есть тематические круглые столы, научная конференция о творчестве Ахматовой, спектакль «Тени Серебряного века» и другие мероприятия. Подробнее о них можно узнать здесь.
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