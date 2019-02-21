Музей Ахматовой запустил проект к 130-летию поэтессы — в него входят выставки, конференция и спектакль

Музей Анны Ахматовой запустил масштабный проект к 130-летию со дня рождения поэтессы. Кроме того, самому музею исполняется 30 лет.

Первое мероприятие стартует 21 февраля — это будет выставка «Первая пятилетка». Посетители смогут увидеть снимки фотографа Дмитрия Горячева, сделанные в Петербурге с 2001 по 2005 годы.