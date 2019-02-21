СМИ: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group

Сбербанк обсуждает возможность приобретения холдинга Rambler Group, пишет агенство Reuters со ссылкой на собственный источники.

«Крупнейший госбанк РФ Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута», — говорится в публикации.

Два источника, близких к Rambler и Сбербанку, подтвердили факт переговоров. Про обсуждение покупки также знают западный банкир и два источника на телекоммуникационном рынке

Пока что нет гарантии, что продажа холдинга состоится. Сумма сделки тоже пока не ясна.

Rambler Group принадлежит интернет-холдинг Rambler & Co. Туда входят Rambler.ru, издания Лента.ру и Газета.ру, Афиша, а также крупные киносети Синема Парк и Формула кино.