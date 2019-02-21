В Петербурге ученика отстранили от занятий в лицее из-за цвета волос

Ученика одного из частных лицеев Петербурга отстранили от занятий из-за того, что он перекрасился в цвет натурального блондина. Об этом журналистам рассказал адвокат семьи школьника.

Подросток перекрасился в начале февраля. Тогда классная руководительница сказала, что правила лицея не запрещают краситься в естественные оттенки.

«Но позже завуч заявила, что этот цвет не соответствует правилам. Она отправила ребенка к директору, и директор потребовала от ребенка перекраситься. При этом с родителями никто из администрации не выходил на связь. Мальчик ушел на больничный. 19 февраля он пришел в школу в первый раз, и директор его отстранил от занятий», — рассказывает юрист.

Мальчика оставили в учительской на семь уроков и запрещали выходить в коридор на переменах. При встрече с родителями директор настаивала, чтобы ребенок перекрасился, иначе его не допустят до занятий.

Теперь семья намерена обратиться в прокуратуру. Это уже не первый случай, когда детей отстраняют от занятий из-за цвета волос. В прошлом году на линейку 1 сентября в одну из школ Петербурга не пустили ученицу с синими волосами.

«Не допустить до уроков по такой причине педагоги не имеют права», — говорит начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию Елена Спасская. Но она подчеркивает, что каждый подобный случай требует индивидуального рассмотрения.