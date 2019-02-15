Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года

Министерство здравоохранения завершило работу над законопроектом, который запрещает продажу крепкого алкоголя гражданам, не достигшим 21 года. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение правительства России.

Если закон примут, то люди, которым еще нет 21 года, не смогут купить алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 16,5 %. Министерство работало над проектом с конца 2018 года.

«По данным ВОЗ, более 5% бремени болезней в мире, если оценивать в годах, утраченных в результате инвалидности, связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. В молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на форму потребления алкоголя в будущем. Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста для продажи крепкой алкогольной продукции», — заявляла министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Она также отметила, что подобный запрет практикуют во многих странах: например, в США, Египте, Индонезии, Казахстане и некоторых странах Скандинавии алкоголь нельзя продавать лицам младше 21 года.