Штрафы за неуважение к власти и фейковые новости намерены увеличить в десять раз

Депутаты Госдумы предложили внести поправки в законопроект о наказании за неуважение к власти в интернете и распространение фейковых новостей. Предусмотренные штрафы хотят увеличить в десять раз.

В новой редакции закона физическим лицам, совершившим правонарушение, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей (вместо 3000 и 5000 рублей ранее), должностным лицам — от 60 до 200 тыс. рублей (ранее от 30 до 50 тысяч рублей), юридическим лицам — от 200 до 500 тыс. рублей (от 400 тысяч до 1 млн рублей ранее).

Кроме того, предмет, с помощью которого совершено правонарушение, могут конфисковать. В качестве примера для подражания авторы документа привели Германию, где, по словам депутатов, «попробуй оскорбить государственный символ — последствия могут быть очень серьезные».

Ранее законопроект одобрили в первом чтении. Изначально документ раскритиковали представители Генеральной прокуратуры, Министерства цифрового развития и связи, Министерство юстиции и Роскомнадзор. Они указывали на отсутствие конкретики в формулировках авторов — депутатов партии «Единая Россия».

Но позднее Генпрокуратура изменило свое мнение и поддержала закон.