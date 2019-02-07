Задержан проректор вуза, в котором от глыбы льда погиб студент

В Петербурге задержали проректора государственного химико-фармацевтического университета Сергея Хозина. 5 февраля в этом вузы из-за падения глыбы льда погиб студент пятого курса Бабурбек Очилов, который в этот день пришел сдавать контрольные работы.

Следователи предъявили Хозину обвинения по двум статьям: «Халатность» (239 статья УК РФ) и «Получение взятки» (290 статья УК РФ).

Ранее Хозина вызывали на допрос. Вместе с ним вызывались представители представителей ООО «Вентформат», отвечавшего за уборку крыши вуза. Им предъявили обвинения по статьям о причинении смерти по неосторожности и выполнении работ, которые не отвечают технике безопасности. Сейчас они отпущены под подписку о невыезде.

По предварительным данным, проректор получил от компании взятку в размере 50 тысяч рублей за то, чтобы помочь подписать три договора на очистку территории вуза от снега и наледи. После этого работы никто не контролировал.

Отец погибшего студента заявил, что со своей стороны не хочет кого-то наказывать за смерть сына. Вуз пообещал покрыть все расходы семьи на похороны.