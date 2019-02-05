Эдвард Радзинский: «Основной закон истории прост — люди не извлекают из нее никаких уроков»

О театре

С театрами Петербурга у меня связано многое. Пьесу «Беседы с Сократом», только написанную, приняли в театре Маяковского. Мне позвонил Юрий Толубеев и говорит: «Хочу сыграть Сократа – это мечта!» Постановку все запрещали и запрещали, а мечта оставалась. И вдруг он сообщает — разрешено! В честь семидесятилетия актера как подарок. В Александринском театре была другая премьера — «"А существует ли любовь?" – спрашивают пожарники». Это сцена, где стоял Гоголь, где играли сотни именитых актеров, где был Чехов, она невероятной силой зарядила каждую минуту, проведенную на ней. Дальше — БДТ, «Театр времени Нерона и Сенеки». Так и закрепилась наша с Петербургом прочная связь.

О Сталине как персонаже

Актер, выбирая героя, которого ему предстоит сыграть, всегда проникается им. Также и я, рассказывая о том или ином человеке, в первую очередь, пытался его понять. Если вы не любите персонаж — зачем за него беретесь? Но понять — не значит простить. Это осознать, почему он так действовал: потому что плохой, злой или, наоборот, слишком добр?

Когда я писал о Сталине, то размышлял, в чем же корень его действий. Тирания, диктаторские замашки — это было и две тысячи лет назад у Платона. История — всегда политика, обращенная в прошлое. Теперь же, работая с ним столько лет, я могу говорить не только его цитатами, но и целыми речевыми оборотами — так я к нему отношусь. Он прожил несколько жизней — от мальчика Сосо до революционера Кобы, переродившись затем в Иосифа Сталина — и на каждом этапе я старался разобраться, что же его сподвигло на те или иные действия. Всевластный повелитель самой большой страны мира — что он знал до этого? Ссылка — побег, ссылка — побег, и снова ссылка. А мог ли быть другой на его месте? Да никогда в жизни! Стране был нужен смиритель революции.