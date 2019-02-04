Депутаты предлагают бесплатно раздавать еду в супермаркетах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предлагает владельцам супермаретов раздавать бесплатно те продукты, у которых скоро закончится срок годности.

Вострецов отметил, что это практикуется во многих странах мира и России необходимо перенять эту традицию. Он заявил, что такая раздача еды будет полезна не только нуждающимся, но и самим торговым сетям.

«Это же деньги. А так они выигрывают от того, что ее раздают. Кроме того, для них это серьезная социальная реклама», — пояснил депутат. За постоянную раздачу продуктов продавцы будут получать налоговые льготы или другие поощрения от государства.

Вострецов также призвал усилить контроль за качеством продуктов в торговых сетях и ужесточить ответственность за мошеннические действия с ценниками на продуктах.