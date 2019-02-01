МЧС посоветовало натирать подошвы песком и клеить лейкопластыри — так можно противостоять гололедице

МЧС дали советы о том, как можно противостоять гололедице. Министерство рекомендовало пешеходам натереть подошвы песком или использовать палку с шипами, а также осторожно передвигаться и слегка расслабить ноги при ходьбе.

Рекомендации, по мнению министерства, помогут россиянам избежать травмоопасных ситуаций. Так, во время гололедицы необходимо выходить на улицу в малоскользящей обуви, на подошвы которых можно наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, а на каблуки прикрепить металлические набойки или поролон. МЧС посоветовало также натирать подошвы песком с помощью наждачной бумаги. Передвигаться необходимо спокойно, не торопясь, наступая на всю плоскость подошвы. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Тем, кому советы министерства не помогли избежать столкновения с ледяной плоскостью, МЧС порекомендовало посетить травмпункт и незамедлительно обратиться в суд с иском о возмещении ущерба. «Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут быть использованы вами при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба», — приводит слова пресс-службы министерства агенство «Москва».

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