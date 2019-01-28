Россиянам предлагают заработать на продаже своих персональных данных

В фонде развития интернет-инициатив разработали поправки в закон «Об информации», которые позволят россиянам «деперсонализировать» свои данные и начать их свободное обращение на рынке.

Любой россиянин сможет предлагать предприятиям информацию о себе за вознаграждение. Как только сделка состоится, человек будет получать отчисления в виде процента от сделки.

По подсчетам авторов инициативы, так любой россиянин сможет заработать от 15 до 60 тысяч рублей ежегодно. Это также должно стать «мощной мотивацией» для регистрации людей как самозанятых и, соответственно, пополнить бюджет страны за счет налогов.

Кроме того, подобная мера поможет бороться с нелегальной торговлей персональными данными.

По мнению экспертов, закон разработан в интересах банков, операторов связи и крупнейших интернет-сервисов.